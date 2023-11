Una joven ha desatado un intenso debate en las redes sociales al revelar la singular razón que la llevó a tomar una decisión poco convencional: cobrarle a los asistentes a su propia boda. La historia fue compartida por @merinsstories, una usuaria española que se dedica a relatar los casos más inusuales que encuentra en las distintas plataformas digitales.

“Mi prometido y yo queremos una boda pequeña, quizá unos 40 invitados en total. La estamos planificando y pagando nosotros mismos, pero tanto mis suegros como mis padres creen que es un insulto”, empieza diciendo la tiktoker al referirse al testimonio de la novia.

“Si no invito a la tía de mi padre, entonces cuando llegue la boda de mi prima la segunda, mi madre no será invitada tampoco. Y claro, eso sería una tragedia al nivel del hundimiento del Titanic”, agrega.

Sucede que tanto su madre como su suegra creen que más personas deben ser invitadas al matrimonio. Tras hablar sobre el tema con su prometido, pudieron llegar a un primer acuerdo: “Reunimos a nuestros padres y les presentamos la idea de que cada uno de nosotros habíamos escogido a 10 personas que seguro seguro queríamos en nuestra boda, contando además a los testigos de honor. Básicamente serían 40 personas”.

Posteriormente, tanto sus padres como sus suegros hicieron una lista con gente adicional que sería invitada al evento. De esta manera, la lista de invitados pasó de 40 a 300. “¿Cómo puedes pasar de una boda de 40 invitados a 300 por los requisitos de los padres? ¿Pero a quién quieren invitar, al panadero y al carnicero del pueblo?”, preguntó la usuaria que compartió el caso.

Luego, la novia indicó que no tenía problema que tener a 300 personas en su casamiento, pero que el problema radicaba en que hacerlo significaba aumentar distintos costos como la comida. “Hicimos cuentas y el sitio, comida y alcohol por persona sumaba a 120 euros”, confiesa.

Ante esta situación, la pareja pidió bajar a unos 80 invitados por cada familia, es decir, a 160. Sus suegros, a diferencia de sus padres, expresaron su molestia por la decisión. “Queremos mucho a nuestros padres, pero no tenemos esos casi 20.000 euros extra para malgastar”, señaló la protagonista de la historia.

“¿Soy mala persona?”

Entonces, el hermano de la novia la llamó para preguntarle si “era necesario invitar a su profesor de karate de primaria”, hecho que demostró que entre los invitados habían personas que poco o nada tenían que ver con los futuros esposos.

La historia culmina con la molestia de la familia del novio, ya que se vieron obligados a cancelar invitaciones debido a que ya se habían adelantado.

“¿Entonces soy una mala persona por haberle puesto precio a las invitaciones de mi boda?”, preguntó la novia, cuyo testimonio se viralizó y generó opiniones divididas entre los usuarios.

“Yo ni daría la opción. Es MI boda y MIS invitados. Si no les gusta...”; “Nosotros también lo hicimos, mis padres le dijeron a sus amigos que de regalito nos dieran dinero para el viaje, al final fue para abonar sus platos”; “Yo prefiero que no me inviten, entre vestidos, peluquería, maquillaje y regalo se te va medio sueldo”; “Además si pagan por los 300 la boda ya no sería “íntima” de 40. Ya no sería la boda de ellos sino de los padres/suegros. La gente es muy egoísta”, escribieron las personas.

Cómo organizar una boda

Según el portal diariodeunanovia.es, los primeros pasos para organizar una boda son los siguientes:

Elegir una fecha

Definir un presupuesto

Elegir el lugar para la celebración y la ceremonia

Considerar contratar un wedding planner

Elegir los proveedores principales: catering, fotógrafo, videógrafo

Preparar la documentación para los trámites

Elaborar una lista de invitados

Buscar el vestido de novia

Definir la paleta de colores y decoración para la boda

Búsqueda y captura de todos los proveedores

