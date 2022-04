Rose Davis es una mujer que vive en Estados Unidos. En estos momentos, su nombre circula en varias redes sociales debido a que reveló, a través de un video publicado en TikTok (@rosedavisx), que es una ama de casa a sus 26 años.

En la mencionada plataforma, la mujer de esta historia está muy cerca de llegar a los 10 mil seguidores. Precisamente, a ellos quiso enseñarles cómo es un día en su vida siendo ama de casa. El clip que compartió dura menos de un minuto, pero tiene bastante información.

“Así que hoy me levanté y di un pequeño paseo, tomé un café, hice una pequeña compra de comestibles, llené la nevera y reabastecí mis artículos de tocador y los de mi novio, y reabastecí el baño”, comenzó diciendo. “Luego puse los huevitos dentro de su casita, corté el café y llené el tarro de café. Después doblé la ropa de ayer, lavé un poco más, trapeé los pisos, aspiré la alfombra y regué todas las plantas”, agregó.

Más adelante dijo lo siguiente: “Limpié todas mis brochas de maquillaje, almorcé un poco y las arreglé. Lavé un poco más de ropa, tomé otro café, luego mi novio finalmente llegó a casa, así que fuimos a una pequeña cita en la sala de juegos”.

Finalmente, contó cómo acabó su día. “Estuve viajando esa semana, así que estaba muy cansada, me di un baño y (tomé) un poco de vino, y luego tuvimos comida china para llevar esa noche”, sostuvo. Además, en los comentarios de su publicación, ella misma indicó que su pareja le paga todo.

Debido a la información que brindó, la mujer generó polémica tanto en TikTok como en otras redes sociales. Si bien hubo usuarios que recalcaron que mientras sea feliz con la vida que tiene, no hay problema alguno, otros internautas no dudaron en criticarla y le recomendaron que trabaje en una empresa o tenga un negocio para no depender de nadie.

