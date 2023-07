Quedarás sorprendido con el siguiente relato. Resulta que una muchacha acudió a TikTok para confesar que, luego de un año de arduo trabajo, la empresa le depositó menos de 2 dólares ¿Por qué? Como pago de utilidades. La increíble revelación causó las risas de muchos, pero también indignación en otros.

Clara Irene Veliz (@irenev070) es de Perú y en tan solo 7 segundos, acompañada del popular audio de Bob Esponja “Pintamos toda la casa” nos muestra su boleta de pago donde, entre otros ítems, destaca el de utilidades en el cual vemos un abono de 6.67 soles (que al cambio equivale a menos de un dólar). Descubrimiento que la molestó, pero prefirió tomarlo con humor.

“Payasa quedé”, es la hilarante descripción que hace Clara, la misma que le valió acumular más de 2.5 millones de vistas, congregando a miles de personas compartiendo experiencias similares en sus respectivos centros de trabajo.

Mira aquí el video viral

“Hoy llamó mi ex empresa donde solo trabajé 2 días del 2022 para decirme que me depositaron utilidades y en mi trabajo actual ni las gracias”, “10 mil de utilidades”, “en donde trabajo te regañan por preguntar por las utilidades, y todavía te dicen: ‘agradecido debes estar de que no te hemos corrido’”, “el año pasado, en mi empresa dieron 12 pesos mexicanos”.