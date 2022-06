Kittie Harloe es una influencer de TikTok de los Estados Unidos quien viene dando de qué hablar en esta red social por dar consejos a mujeres para que sean “hogareñas”, pero sexys, interesantes, a la vez de domésticas, lo que le ha valido convertirse en tendencia, pero también generar más de una polémica entre los internautas.

Un término polémico

Harloe tiene una polémica sección en su canal de la plataforma china donde, sin ningún tipo de tapujo, se ha autodenominado como una “pros****ta de casa”, término que utiliza a modo de burla, el mismo que le ha valido acumular más de 3 millones de reproducciones en uno de sus videos con esta temática.

“No soy una esposa, pero tengo inclinaciones de ‘ama de casa’. Si quieres ser divertida, sexy, culta y, tal vez, un poco doméstica, podrías ser una pros****ta de la casa”, dice en el video, pero también confiesa que fue abucheada por el chico con quien salía durante cinco años por usar esta expresión, pero que a ella le encanta.

Uno de los consejos que Kittie da a sus seguidoras es que no es necesario ser la persona más interesante o la más organizada, que a veces tan solo basta ser alguien sexy para impresionar, lo que ella entiende como: “Si puedes recitar algunos datos de interés sobre el vino, has cultivado tu propio estilo personal o gastas dinero en cosas bonitas y te mantienes al día. Espero que estas cosas te ayuden a moverte por el mundo con más seguridad y poder”.

Usuarios admiran a Kittie Harloe

Ella ha revelado en más de una ocasión que su finalidad para compartir este tipo de material es: “Si te identificas con uno solo de mis videos, fue hecho para ti”.

Muchos usuarios confiesan en la caja de comentarios que se sienten inspirados por los videos de Kittie Harloe: “Me encanta este concepto y espero con ansias todo su contenido. Es tan perfecta y aprecio que trates de ser inclusiva”, “soy una ama de casa, una pros****ta de casa. No tengo vergüenza de ello. Soy un poco doméstica de vez en cuando. Nunca quise una carrera”, “nunca me he relacionado con nada más”.