Una mujer de Estados Unidos provocó un acalorado debate en las redes sociales tras compartir una teoría sobre el motivo por el que los hombres deciden casarse. “No es por amor”, indicó la usuaria Tay Talks (@taytalkspod), cuyo video de TikTok se viralizó y superó las 4 millones de reproducciones.

“Estaba navegando por TikTok un día, como todos lo hacemos, y me encontré con esta fotógrafa”, empezó diciendo la internauta. Agregó que ella había trabajado en muchas bodas.

“Y observó que los hombres que estaban por casarse lo hacían con la mujer que tenían delante cuando estaban listos para casarse, lo que implica que su pareja no era el alma gemela de ese hombre ni el amor de su vida”, continuó.

Según Tay, cuando un hombre está en una buena posición emocional y financiera, es cuando decide establecerse. Por lo tanto, adopta un enfoque diferente cuando tiene citas.

“Esa parte de su cerebro donde piensa que puede encontrar otra mujer se apaga, pues ahora piensa en matrimonio”, agregó.

La teoría viral de una mujer sobre el motivo por el que los hombres se casan

Opiniones divididas

El testimonio de Tay Talks generó opiniones divididas entre los usuarios. Tanto hombres como mujeres compartieron sus impresiones sobre la teoría en cuestión.

“Los hombres tienden a perder al amor de sus vidas por inmaduros, no estar listos o por ser infieles, mientras que las mujeres tienden a subir de nivel con sus parejas”; “siempre he pensado esto. Es por eso que los hombres rompen sus relaciones de 4/5 años y la siguiente es ‘la elegida’. Ella no, pero él ya está listo”; “la gente trata el matrimonio como una tarea por completar”, dijeron quienes se mostraron a favor de la internauta.

“Completamente en desacuerdo. Esperé hasta encontrar una pareja con la que valiera la pena construir una vida”; “En desacuerdo. Nunca me casaría con una mujer sin estar seguro de que es la indicada”; “Ni siquiera saldría con una mujer si mi corazón estuviera con otra”, respondieron las personas, en su mayoría hombres, que se opusieron a la afirmación de Tay.