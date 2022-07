Conforme han pasado los años, el insomnio se ha convertido en un mal cada vez más común entre las personas en el mundo; sin embargo, también existen algunas alternativas para revertir esta situación, tal y como lo muestra un usuario de TikTok que se ha vuelto tendencia de esta red social por promover un particular masaje.

Promoviendo la medicina tradicional

El metraje fue compartido el pasado 6 de julio desde la cuenta de @takashimedicoacup, quien afirma aplicar medicina tradicional japonesa para aliviar diversas dolencias, las cuales prometen curar diversos malestares físicos, pero también cuidados para la piel, así como bailes virales de moda.

Sin embargo, recientemente, va acumulando más de 3.5 millones de reproducciones por mostrar una técnica que elimina el insomnio, la cual tiene como principal objetivo relajar tanto la mente como el cuerpo, lo mismo que producirá conciliar rápida y profundamente el sueño.

¿Cómo quitar el insomnio?

Takashi siempre afirma que no necesitas ser un experto para poder aplicar sus consejos, y en esta ocasión no es la excepción, tampoco requieres el apoyo de otras personas para hacerlo ¿Qué es lo que tienes que hacer? Muy simple, realiza suaves masajes en las orejas, su efecto inmediato será relajarte.

Sin embargo, es importante cumplir algunos pasos esenciales. Primero, debes tomar el lóbulo de la oreja, apriétalo con suavidad, esto removerá las contracturas de las orejas para continuar con la técnica.

Acto seguido, conduce los dedos hacia la zona curva de este órgano, recorriendo los lóbulos hacia arriba, para realizar el masaje acompañado de suaves pellizcos.

En la segunda etapa, deja uno de tus dedos dentro del oído y otro detrás de la oreja. Este proceso debe extenderse hasta la parte superior, la cual debe finalizar tirando de toda la oreja con pequeños masajes circulares. Cuando la zona comience a calentarse, es importante colocar la mano detrás para empujar hacia el frente para que el órgano se doble.

Usuarios prueban su efectividad

De inmediato, miles de usuarios acudieron a las redes sociales para dejar sus opiniones: “Lo hice durante el video y casi me duermo sentada”, “y para volver a ponerme la oreja ¿qué hago?”, “me dormí solo con verlo. Excelente servicio”, “me van a crecer las orejas, pero bien dormido”, “y ¿por qué él no se durmió? Sospechoso, muy sospechoso”, “gracias, me despidieron del trabajo, cuando desperté ya tenía la carta de renuncia”.

