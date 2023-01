En su intento por cuidar a sus hijos, algunos padres están dispuestos a todo con tal de lograr su cometido. Aunque existen formas apropiadas de llevar a cabo este tipo de actividades, una mujer de Estados Unidos ha generado polémica por revisar el teléfono de sus hijos cada noche.

Laura Muse, de Greensboro, Carolina del Norte, arropa a sus hijos y luego de ello toma el celular de Cohen, de 15 años, y Kylie, de 17, para asegurarse de que los estudiantes se comporten de manera adecuada en las redes sociales.

“Soy dueña de sus teléfonos, pago por los teléfonos. Puedo revisarlos cuando quiera“, dijo a la madre de 41 años en conversación con el New York Post.

“La gente podría pensar que es una falta de respeto o una invasión de su privacidad, pero así es como manejo mi barco”, agregó.

Aunque la costumbre de Laura de revisar los teléfonos incomodó en un inicio a sus hijos, estos fueron acostumbrándose a las inspecciones, las cuales se realizan de manera inesperada.

Video viral de madre que revisa los celulares de sus hijos

De esta manera, la madre busca supervisar las actividades digitales de sus hijos y los protege de posibles depredadores o estafadores.

Según Laura, su costumbre de revisar los teléfonos ha provocado que su familia sea más unida. “Si encuentro algo que es un problema, lo hablamos y lo convertimos en un momento de enseñanza”, explicó Muse.

“No soy perfecta, no espero que mis hijos sean perfectos, pero es importante vigilar las cosas”, concluyó.

Su relato generó opiniones divididas

El testimonio de la madre estadounidense generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras que algunos se mostraron a favor de su acto, otros la criticaron asegurando que debería respetar la privacidad de sus hijos.

“Me encanta cómo te deja revisar su teléfono, la mayoría de niños tendrían convulsiones con solo pensar en que sus padres revisarán sus celulares”, escribió una persona. “Me encanta lo sincera que eres con tus hijos. Tengo tres hijos adolescentes y hemos sido ellos y yo los últimos 14 años. ¡Tenemos que ser abiertos y directos!”, comentó otro.

Por otra parte, están quienes se mostraron en contra de Laura: “Revisar el teléfono de tus hijos es una invasión de la privacidad y demuestra que no confías en ello, nunca más se abrirán contigo”, dijo un internauta. “Nunca he revisado sus teléfonos. Nunca me han dado razones. Tenemos una gran relación como ustedes. Los míos tienen 22 y 21″, escribió otro.