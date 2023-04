Un hombre de Paraguay protagonizó una emotiva escena luego de ganar el auto que un padre había sorteado en una rifa solidaria para cubrir los gastos de la cirugía de su hija.

Mediante una transmisión en vivo, Alberto Carísimo, oriundo del distrito de Santa Rita, compartió el momento en que le hace entrega del vehículo al ganador; sin embargo, el nuevo dueño del coche sorprendió al organizador de la rifa con un inesperado mensaje.

“Alberto, en este acto quiero aprovechar para devolverte este vehículo con la llave. Hermano querido, que se recupere tu hija, que salga todo bien en la operación. A mí no me da el corazón quitarte tu vehículo”, se le escucha decir a Gustavo Huerta.

El hombre explicó que, afortunadamente, su familia contaba con un auto para movilizarse, a diferencia de Carísimo, que se vio en la necesidad de sortear su único vehículo. Asimismo, dijo que conocía sobre su caso ya que sus hijos fueron compañeros en el colegio.

“Estamos a las órdenes para lo que vos necesites. Mi corazón se regocija en ayudarte a vos. Porque como dice nuestro gran maestro, es mejor siempre estar en la posición de dar que de recibir”, agregó el hombre.

El responsable de la rifa se mostró muy conmovido por el hecho y agradeció el noble gesto de Huerta. “Dios te va a devolver el doble”, le aseguró mientras lo abrazaba.

La escena, como era de esperarse, se volvió viral y generó cientos de comentarios entre los internautas.

Otro gesto noble: recaudan más de 16 mil dólares para ayudar a una anciana de 79 años que trabaja como lavaplatos

Lou Ann Antrup es una mujer de 79 años que, durante 2 décadas, ha trabajado como lavaplatos en North Main Street Diner, en Indiana, Estados Unidos. Pese a su edad, lejos de jubilarse, ella labora porque necesita el dinero. Su jefa conoció su historia y decidió recaudar más de 16 mil dólares para ayudarla.

Inside Edition, tanto en su página web como en un video viral que publicó en su canal de YouTube, informó que no es que no desee jubilarse. Lo que pasa es que tiene deudas y no le alcanza para pagarlas.

Tanto así que en ocasiones le pide algunos turnos a la dueña del restaurante, Alicia Price. “Ella ha sido de gran ayuda para mí. Si no fuera por ella, probablemente estaría en un aprieto”, recalcó la protagonista de esta historia, según la citada fuente.

Como Lou Ann Antrup se ha retrasado en los pagos de su automóvil, y no podrá ir a trabajar si pierde el vehículo, su jefa optó por crear una cuenta de GoFundMe para que muchas personas sepan su caso y se animen a ayudarla.

“Disfrutamos tenerla aquí, aunque, al mismo tiempo, odiamos verla trabajar a su edad también”, aseveró la propietaria del restaurante. Hasta el momento, la campaña ha recaudado más de 16 mil dólares. Sin duda una cantidad de dinero considerable que ayudará bastante a la mujer de 79 años.

“Nosotros disfrutamos de tenerla aquí y al mismo tiempo odiamos verla trabajando a su edad”, dijo la administradora, por lo que fue el motivo suficiente para ayudar a la honrada empleada.

“Qué increíble gesto de gratitud. Ojalá todos los jefes fueran así en mi país”, “Ahora esa abuelita va a poder vivir alegremente sus últimos años”, “Cuando llegas al corazón a las personas, estas te ayudan”, son algunas opiniones al respecto.