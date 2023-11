Una mujer de Aguascalientes, México, contó entre lágrimas que su nuera le impidió entregar a su propio hijo en el altar el día de su boda. Su testimonio, compartido en un video subido a TikTok, generó opiniones divididas entre los usuarios.

Todo empezó cuando Grace (@famde3ygemelosq) publicó un clip en donde se le ve llorando afuera del lugar en donde se llevaba a cabo el matrimonio. Según sus palabras, se acababa de retirar del local porque la nuera no le permitió acompañar a su hijo.

“Me tocó venir a la boda de mi hijo. Con tanta ilusión que me fui a cambiar, me fui a pintar, me compré mi vestido para entregar a mi hijo hoy en su día, pero como la mujer no me quiere”, relató la madre, visiblemente afectada.

Grace calificó a la esposo de su hijo como una mujer “tóxica”. Además, señaló que, aunque le deseaba lo mejor a los novios, sintió que su presencia no era del agrado de los presentes. “La mujer es tóxica a final de cuentas. Bueno, me retiro de la boda donde no soy requerida”, agregó.

El video superó las 10 millones de reproducciones y desató un acalorado debate entre los internautas. Algunos criticaron duramente a la novia por supuestamente prohibir la participación de su suegra en el evento; sin embargo, otros pidieron conocer más detalles del caso para entender la radical decisión.

“Ánimo señora, no vale la pena llorar por un hijo así, usted es una gran señora y madre”; “Quisiera escuchar la versión de la nuera”; “El día que mi hijo se case, debe darle prioridad a su esposa, porque esa será su nueva familia”; “Aquí no estamos hablando si es buena o mala suegra, aquí es que el hijo no le dio su lugar a su madre”, escribieron las personas.

Ante la controversia generada por la historia, Grace publicó un segundo clip en donde compartió más detalles del incidente.

Según contó, ya había tenido problemas anteriormente con su nuera; no obstante, cuando su hijo la invitó a la boda, ella acudió “con ilusión” a comprar su vestido: “Me dolió pagar un vestido, que al final no tenía el dinero para comprarlo, y lo compré para ir a la fiesta”.

A pesar de sus dudas, fue a la ceremonia con la promesa, hecha por el novio, de que su nuera no le haría ningún desplante. Lamentablemente, minutos antes de la boda, la organizadora le comunicó que no podría acompañar a su hijo al altar, pese a que él le había prometido lo contrario.

Grace también contó que actualmente está distanciada de su hijo. Además, dio a conocer que este le habría exigido que borrara el video subido a TikTok, algo a lo que ella se negó.

“Me dijo que si no borraba el video, pues me olvidara de él”, agregó la mexicana, cuyo testimonio siguió generando dudas entre los usuarios, ya que varios de ellos pidieron conocer todo el contexto detrás del enfrentamiento.

Cómo tener una buena relación con los suegros

Construir una relación sana con los suegros resulta fundamental en toda relación ya que, si la unión perdura, ellos formarán parte de nuestra vida.

El medio 20minutos recopiló algunos consejos para llevarse bien con ellos.