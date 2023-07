Allá por el ahora lejano 2006, la entonces conocidísima banda pop Belanova publicó el single ‘Rosa Pastel’ que dio mucho de qué hablar en su momento. Sin embargo, 17 años después está canción ha renacido, pero en la forma de tendencia en TikTok, pero por los motivos más tristes, pues su letra es utilizada por muchos jóvenes mexicanos para mostrar cómo sus sueños nunca se cumplieron.

El tema, lejos de ser un reclamo social es una proclama a una promesa de amor rota, a la decepción que sufre el corazón, cuando lo que esperabas de quien decía amarte, simplemente, no se cumplió.

“Serías mi superhéroe y que, todo acabó, no queda más, seremos dos extraños, yo te olvidaré, me olvidarás”, es el extracto que ha sido tomado por muchos jóvenes, quizás decepcionados con la vida, por ver que los años no hicieron sino mellar sus expectativas.

Mira aquí el video viral

La tendencia consiste de dos partes: en la primera, los muchachos muestran una foto acompañada de una leyenda donde reflejan los sueños con los que pensaban afrontar la vida; en la segunda, vemos la realidad actual, en todos los casos es diametralmente distinto a lo que esperaban y, de hecho, la gran mayoría está haciendo algo que jamás imaginó.

Entre los sueños truncos más recurrentes en esta tendencia encontramos a médicos, actrices, artistas, ingenieros, todos creyeron que sus carreras les tenían preparados futuros prometedores, pero la realidad les dio un duro golpe pues, en muchos casos, sus empleos actuales no les ofrecen el dinero suficiente.

Una dura realidad laboral

Como rescató Vanguardia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), solo en el primer trimestre de 2023 el desempleo en México aumentó en 11 por ciento en la Población Económicamente Activa (PEA); mientras que la tasa de desempleo (TD) es del 2.7 por ciento, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

En cuanto a la población estudiantil, la Encuesta Nacional de Egresados 2022 de la Universidad del Valle de México (UVM), el 33.4 por ciento de los que acabaron estudios en universidades mexicanas no consiguen empleo.

De lo anterior, 10.1 por ciento tienen negocio propio, 24 por ciento son independientes, 16.8 por ciento trabajan en el sector público, y el 30.4 por ciento lo hace en el privado.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.