En los Estados Unidos, Samantha Mac, como suele hacer día a día, salió a correr y preparaba un vlog para TikTok, pero pronto se dio cuenta que, mientras grababa en vivo, notó a un sujeto que no dejaba de seguirle el paso, por lo que su preocupante testimonio no tardó nada para convertirse en tendencia y causar mucha preocupación entre los internautas de esta red social.

Una carrera que terminó mal

Desde su cuenta @sageandmaize estaba en medio de una carrera de 8 millas la cual pactó con sus seguidores; todo comenzó, como es habitual en este tipo de enlaces, con ella mostrándose muy contenta, pero conforme transcurre el video todo se tornó sumamente turbio.

Samantha hace actualizaciones con cada milla recorrida: en la primera destaca que sus pulmones están “luchando” por el aire frío, en la segunda menciona que se está preparando para competir en una media maratón, en la cuarta comparte la música que está escuchando durante el recorrido.

Pero, en la milla 5, el tono de su publicación cambia, pues la notamos inquieta, mirando hacia todos lados: “Hay un tipo en un auto rojo que condujo hacia mí en dos ocasiones. Me está poniendo muy nerviosa”, comenta la atleta, quien agrega que el sospechoso estacionó el vehículo en la calle por donde ella corría para que, sí o sí, ambos se crucen.

Entrando en pánico, le pide a un vecino que se quede con ella esperando en su patio hasta que sus padres la recojan. Seguidamente, habla con la policía sobre correr portando un spray de pimienta, consultando cuál de estos productos sería mejor ante el ataque de un potencial acosador: “Es una de esas cosas en las que no crees que te va a pasar a ti hasta que te sucede”, expresa con pesar Samantha.

Recibe apoyo en TikTok

El video fue compartido el pasado 11 de setiembre y, desde entonces, viene acumulando más de 7.2 millones de reproducciones, congregando miles de comentarios de otras mujeres que han experimentado situaciones similares.

“Seguir un presentimiento me salvó la vida en una parada de descanso. Siempre confía en ese sentimiento, nunca estás exagerando”, “la forma en que cada mujer ha experimentado esto, hasta cierto punto, todos conocemos ese presentimiento”, “chica inteligente. Esto me hace llorar. He sentido tu miedo, me alegro de que estés a salvo”.