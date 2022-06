Mackenzie Lynn Smith es una mujer de Estados Unidos que pasó por una singular experiencia luego de animarse a hacer una romántica sorpresa a su esposo. Ella, según informó en su cuenta de TikTok (@kenzielynnsmith), había planeado todo para que salga perfecto y así mantener la llama de la relación encendida, pero no contó con que en ese momento estaría la abuela de él.

Mackenzie, en un video que compartió en la mencionada red social, explicó que su plan consistía en ir directamente al auto de su pareja usando una lencería que dejaba poco a la imaginación. “Me voy a cambiar. Él estará aquí en un par de minutos. Esperemos que le guste”, dijo.

El clip después nos muestra que ella salió corriendo del garaje para evitar la mirada de los vecinos. Eventualmente, ingresó al vehículo y es ahí donde se dio cuenta que su esposo no estaba solo. La abuela de él se encontraba en el asiento trasero.

“Bueno, hola, cariño. Te ves linda”, expresó la señora de la tercera de edad, mientras Mackenzie no podía salir de su asombro. “Estoy tan avergonzada”, recalcó después en la descripción de su publicación realizada en TikTok.

De acuerdo a The Sun, muchos usuarios se divirtieron con la escena. Sin embargo, es necesario mencionar que también hubo internautas que expresaron que no están seguros si todo fue actuado o no. Lo concreto es que el video, a pesar de solo tener unos cuantos días en la plataforma, ya cuenta con más de 16 millones de reproducciones.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un video que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

