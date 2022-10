“La rosa de Guadalupe” es un programa de México sumamente popular en el país azteca y en el resto de Latinoamérica, pero uno de sus últimos capítulos trajo mucha polémica al intentar recrear, pero de manera fallida, el acento colombiano, tras lo cual varios extractos llegaron a redes sociales como Twitter donde se hizo tendencia, causando una serie de burlas.

Se ríen del acento de Gema

El capítulo tiene como protagonista a Gema, una niña que llegó a México desde el país cafetero y se muestra todas las pericias que pasa mientras se adapta a su nueva realidad, pero su estadía en el colegio fue muy difícil pues, entre otras cosas, se burlan de su acento.

Por ello, en espacios como Twitter, internautas de nacionalidad colombiana se burlaron de este capítulo, al punto que lo catalogaron como de las “peores interpretaciones del acento colombiano”, entre otras cosas, porque la niña utiliza expresiones que no parte ni del léxico ni la jerga de esta nacionalidad como “usted es una petarda” o “tuve que dejar allá a mis llavecitas”, pero el que más críticas recibió fue: “me chimba conocerte”.

Mira aquí el video viral

En la Rosa de Guadalupe hicieron un capítulo sobre una mamá e hija colombianas inmigrantes en México y es la peor interpretación del acento colombiano en la historia de la televisión. 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/24Up3cAmOX — Óscar P. (@oscarpel) October 28, 2022

Colombianos reaccionan

En diversas publicaciones de Twitter, los colombianos, lejos de indignarse comenzaron a hacer bromas sobre el particular capítulo de la serie mexicana: “lo más irreal es que la mamá no le diga que la va a voltear el mascadero cuando la pelada se poner altanera”, “esa pelada tiene una crisis de identidad nacional, no sabe si es pastusa, rola, paisa o chimboamericana”, “el único acento colombiano decente es la voz en off de la persona que está al otro lado del chat”, “ni toser en colombino sabe. La decepción hermano”, “básicamente, esa es la razón por la que conscientemente decidí proteger mi identidad bogotana viviendo en tierras paisas... así suenan los bogotanos que resultan hablando paisa”.