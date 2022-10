Más de una persona suele utilizar diferentes aplicaciones de citas para probar su suerte. Una de las plataformas más famosas es Tinder. En este lugar, se puede hacer ‘match’ y reunirse con otros en una salida a ciegas. Hace poco, la usuaria de TikTok identificada como @lil.allyway usó esta popular app y conoció a un muchacho.

Tras intercambiar algunos mensajes, ambos jóvenes salieron e incluyeron un agradable paseo por las calles. Tras recorrer el mar, ingresaron a un estudio de tatuajes donde se hicieron diseños permanentes para recordar siempre este memorable encuentro.

“Esta es tu señal para hacer esto porque es bueno para la trama (...) Mi pareja de Tinder y yo decidimos hacernos tatuajes para nuestra primera cita”, escribió @lil.allyway en el video viral que registró el día completo de la pareja.

En el grabación, aparece ella preparándose para la esperada cita y luego dirigiéndose a un establecimiento. El contenido rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales y superó las 400 mil visitas.

“La cita más hermosa”

Siguiendo la línea, el clip desató una ola de comentarios. Muchos internautas se tomaron con humor la situación, mientras que otros calificaron la historia como “la cita más romántica y hermosa de la historia”, informó The Mirror.

“Hice esto para una primera cita, no me arrepiento, es una historia excelente”; “también he hecho esto, no me arrepiento en absoluto”; “quiero hacer esto en una primera cita”, fueron algunas de las reacciones.





Síguenos en nuestras redes sociales: