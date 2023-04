Una familia argentina que paseaba por las calles de Londres, Inglaterra, se sorprendió al encontrarse nada más y nada menos que a Bono, reconocido cantante de la banda de pop rock U2. Sin dudarlo, se acercaron a él y le pidieron una foto, sin imaginar que la reacción del artista los dejaría estupefactos.

“Cuando tus amigos se van de viaje y se encuentran con Bono pasan estas cosas. Gracias Mariana”, escribió la usuaria Beatriz Suárez, quien utilizó su cuenta de Twitter para mostrar la escena en cuestión.

En el video, se observa que la familia, integrada por los padres y sus dos hijos, posan sonrientes junto al guitarrista “The Edge” y Bono, encargado de inmortalizar el momento en una esquina del mercado Camden Town.

De manera repentina, el líder de U2 empieza a cantar “Don’t Cry for Me Argentina”. Esta canción, informa el medio La Nación, se populizó internacionalmente tras aparecer en el musical Evita, el cual trata sobre la vida de la reconocida figura política.

“Ellos dos re buena onda, súper normales, iban caminando por la calle, la gente los paraba, se sacaban fotos y videos y seguían su camino. Dos tipos comunes recorriendo el mercado como todos. Unos genios totales”, dijo Mariana, joven que aparece en las imágenes, en conversación con el medio El Litoral.

El material se viralizó y generó debate

El material se viralizó y, como era de esperarse, generó toda clase de reacciones entre los usuarios: “¿Cómo sobrevivieron a tanta felicidad? Yo me hubiera descompensado. Bono es parte de todo lo que está bien en este mundo”; “¡Hermoso! Maravilloso encuentro”; “Qué genio, me emocioné”; “Tan talentoso y humilde él”; “Que momento más sublime cuando empieza a cantar”; “Nunca se van a olvidar de esto”, escribieron las personas.

Tras todo el revuelo causado en redes sociales, algunos internautas señalaron que las personas que aparecen en las imágenes no serían miembros de la banda irlandesa, sino unos imitadores que tomaron por sorpresa a la familia argentina.

“Amiga, ese no es Bono”; “son los dobles que andan por Dublín, no es Bono ni The Edge”; “existe la remota posibilidad de que no sea Bono”; “no lo sé Rick”, comentaron.

Entonces, se generó un debate entre los usuarios sobre si son los verdaderos artistas o no. Lo cierto es que, más allá de que se trate de unos imitadores, esta familia jamás olvidará la alegría que les causó aquella experiencia.

“Uno de los mejores artistas de todos los tiempos”

U2 es una banda de pop rock originaria de Dublín (Irlanda) formada en 1976 por Bono (voz), The Edge (guitarra, teclado y voz), Adam Clayton (bajo), y Larry Mullen Jr. (batería).

El sonido inicial de U2 tenía sus raíces en el post-punk, pero posteriormente fueron incorporando a su música elementos de otros género.

Son uno de los artistas musicales con mayores ventas, vendiendo más de 170 millones de copias mundialmente. Han ganado 22 Premios Grammy, más que cualquier otra banda, y en 2005, fueron incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame.

Rolling Stone los posicionó en el puesto número 22 en su lista de los “100 Mayores Artistas de todos los tiempos”.