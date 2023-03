Imagina que te casas con el amor de tu vida, formas una familia, estás orgulloso de lo que has creado con cariño y esfuerzo, pero luego te enteras de una oscura verdad que jamás imaginaste; eso fue lo que sucedió con una pareja de esposos quienes tras 10 años de casados quedaron con la boca abierta al enterarse que eran familia, primos.

Celina Quiñones (@realestatemommas) y Joseph celebraron su matrimonio hace 17 años en Denver, Colorado, Estados Unidos, y su historia comenzó hace un par de años: “me casé con mi esposo en 2006... sin pensar en nada, tenemos tres hijos... ven a descubrir que éramos parientes y primos”, nos dice la tiktoker en su video viral de más de 2.7 millones de vistas en TikTok.

El metraje muestra una captura de pantalla de la ascendencia compartida de marido y mujer, la cual indica que existe una coincidencia de 62 cM o centimorgan (unidad para medir el vínculo genético) lo que, según Celine, es una muestra que comparten un antepasado de ocho generaciones atrás.

Mira aquí el video viral

“Todos ustedes se parecen”

De inmediato, los comentarios horrorizados no se hicieron esperar: “chica, eso es repugnante”, “hermano, esto podría haber sido un secreto”, “me quedé, literalmente, boquiabierto. Reprendo esto”, “todos ustedes se parecen ¿Cómo es que no lo sabían?”.

“Relación de sangre”

Ante la polémico, Celine publicó un video de actualización donde nos cuenta que cuando tenían 10 años de casados, la pareja envió su resultado de ADN a MyHeritage.com esperando que así puedan descubrir datos poco conocidos de sus antecedentes, pero cuando los resultados llegaron se conoció que tenían una “relación de sangre”.

La tiktoker no podía creer lo que acababa de enterarse: “fue devastador... yo estaba como, ‘bebe, estamos relacionados. Por ejemplo ¿se supone que debemos estar juntos? Esto es extraño’. Realmente me asustó”.

Viven su vida de forma “normal”

Tras el natural shock inicial, los esposos y primos han aceptado la verdad que ya no les incomoda ni complica su día a día: “amo a mi primo y no tendría de otra manera que me casé por accidente”.

Pero, su relato no acaba aquí, pues reveló que comparten un antepasado de apellido Herrera e hizo una reflexión: “Colorado parece tan grande, pero en realidad no es tan grande. Todos conoce a todos, y lo más probable es que todos estén relacionados”.

En Colorado todos son “familia”

Pero, algunos le aseguraron que esto no sería exclusivo de estados como Colorado: “este chico que conocí en una fiesta familiar, tuve que preguntarles a mis padres si estábamos relacionados antes de salir con él, ja, ja, ja. Los primos quintos de nuestras familias estaban bien con eso”, “mi papá y mi madrastra son primos y se casaron... me enteré después de que se casaron y sabían que eran primos”, dijeron algunos seguidores en los comentarios.

Ante estas confesiones de historias similares a la suya, Celine agregó: “estoy abierto a mis hijos respecto a esto. Prefiero que no se enteren a través de una prueba de ADN. Es una píldora difícil de tragar de cualquier manera... todos nuestros niños tienen 10 dedos de las menos y 10 dedos de los pies”, sentenció.