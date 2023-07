El tatuarse el nombre de una pareja es algo arriesgado, ya que por muy seguro que estés nunca se puede saber qué es lo que depara el futuro. Si no te sientes seguro de realizarte un tatuaje, no deberías hacerlo pues lo más importante es que no tengas dudas y que tu relación sea sana y estable. De lo contrario, es posible que te ocurra lo que le pasó al tiktoker Jonatan Ulises, quien protagonizo un incidente que no tardó en hacerse viral.

En un video publicado por el joven, se observa que el usuario había tomado la decisión de llevar el nombre de su novia en su piel para siempre; sin embargo, las cosas dieron un giro pues durante el proceso de tatuado recibió la peor de las noticias.

Justo cuando Jonatan estaba acostado en la camilla mientras el tatuador trabajaba en el diseño, recibió el llamado de su pareja y la puso en altavoz para no interrumpir la labor del artista. Durante la conversación, se escucha que la chica le hace saber su deseo de terminar la relación. “Ya no quiero nada contigo y por favor no me vuelvas a buscar, bye”, le dijeron al tiktoker.

En ese momento, el joven no sabe cómo reaccionar pues el tatuador ya había empezado a marcar su cuello con la tinta. Se desconoce qué sucedió después o si se trató de una escena actuada; sin embargo, lo cierto es que el clip superó los 3 millones de ‘me gusta’ y causó furor entre los usuarios, quienes acudieron a la sección de comentarios para reaccionar al registro.

“Abajo de su nombre ponle: ‘me la pela’ y ya”; “El tatuador bien agüitado porque ya no le van a pagar”; “Como se van a tatuar el nombre de su pareja, es obvio que van a terminar en algún momento”; “Eso si duele la verdad”, fueron algunos de los mensajes dejados por las personas.

¿Qué debo tener en cuenta antes de hacerse un tatuaje?

Tener claro qué se quiere uno hacer.

Elegir bien la parte del cuerpo.

Evitar pasar por el estudio en verano.

Acudir a un centro especializado.

Realizar una consulta previa al médico.

Evitar sentarse en la camilla del tatuador en estado de embriaguez o de resaca.

