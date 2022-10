TikTok ha vuelto tendencia el video de una joven de Venezuela quien compartió en esta red social su felicidad tras graduarse como piloto comercial, pero grande fue su sorpresa cuando en su casa su familia decidió bautizarla untándole aceite de avión en medio de la calle, escena que le valió acumular millones de reproducciones.

Un bautizo inesperado

El video fue compartido en setiembre por Cynjyr Carolina (@cynjyr) donde vemos a nuestra protagonista sentada con pantalón negro, con camisa blanca en cuyo bolsillo vemos una medalla de color dorado.

De pronto, un familiar suyo coge una botella roja en cuyo interior hay aceite de avión y lo unta sobre su cabello, ella solo sonríe un tanto impresionada por lo que está presenciando. Pero, esto no sería todo, pues vemos a otra persona acercarse por detrás, coge la parte baja de su largo cabello y cortarlo con una tijera.

La felicitan por su graduación

La tiktoker se dio cuenta de esto quedando sumamente impresionada, solamente le quedó reír ante la extraña como hilarante situación: “Bautizo de piloto”, se lee en la descripción insertada del clip que viene acumulando más de 12.4 millones de reproducciones.

De inmediato, los usuarios de TikTok no dejaron pasar la ocasión para dejar sus comentarios jocosos: “El cabello no”, “pero, me imagino la satisfacción que te causa ser piloto, debe ser único, ya que todo es preciso, qué satisfacción”, “felicitaciones, bella, sé que el cabello no importa, lograste alcanzar tu meta y eso es lo importante”, “imagínate a nosotros los médicos, ya me veo bañado en sangre con placenta de mi primer parto”, “me recuerda a un amigo cuando recién entró a trabajar en mecánica, le pusieron aceite en la ropa interior”.