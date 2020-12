¿Te imaginas alcanzar una meta por la que trabajaste tanto y no poder celebrarlo de cerca con tus seres queridos? Esta es una pregunta que a muchas personas les ha tocado responder por su cuenta este año a causa de la pandemia de Covid-19; sin embargo, un video viral muestra el emotivo festejo de una joven argentina junto a sus ancianos padres después que lograra titularse como abogada.

En las imágenes compartidas en Twitter el pasado 26 de noviembre por Male Carisimo (22), su protagonista, donde se observa la forma cómo le dio la noticia de que acababa de graduarse de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en Corrientes, a sus progenitores, a quienes vio de lejos por unos minutos pues son considerados dentro de la población de riesgo para contraer el coronavirus.

“Lloren conmigo” se lee en la descripción del video viral en el que la joven aparece en la tolva de una camioneta lanzándole abrazos y besos al aire a sus padres, quienes la miran emocionados desde la acera respondiendo el gesto de la misma forma, especialmente su padre Hernán Carisimo, un abogado retirado de 76 años que hace unos meses estuvo internado en terapia intensiva.

“No vive conmigo, así que fue una sorpresa para él. Se le llenaron los ojos de lágrimas: no me voy a olvidar su frase ‘mi hijita ya es doctora’”, dijo Male sobre su progenitor en diálogo con el portal ellitoral.com.ar, que por los cuidados que acarrea su convalecencia, hace casi dos meses que no puede abrazarlo y el contacto más esperado entre ambos tuvo que ser a distancia, el mismo que llegó en forma inesperada.