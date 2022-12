Solo algunas horas después de hacerse la vasectomía, un hombre de México descubrió que su esposa estaba embarazada. “Sigue sin poder creerlo”, aseguró Anny López (@annylopez_studiogl), quien utilizó sus redes sociales para compartir detalles de su caso.

Según el medio El Universal, la mujer y su pareja llevan casados más de cinco años. Luego de tener tres hijos, decidieron que ya no querían tener más, por lo que el hombre decidió realizar el procedimiento quirúrgico.

Justo por esos días, Anny había presentado náuseas y vómitos, por lo que decidió someterse a un test rápido de embarazo. Para su sorpresa, este resultó positivo.

“Mi esposo se hizo la vasectomía para que ya no tengamos más hijos y para que yo no sufra con otra operación. Al día siguiente de su vasectomía, me hice una prueba de embarazo porque llevaba días con náuseas y creía que era una gastritis”, indicó.

Para salir de dudas, la pareja se dirigió a un laboratorio para hacerse la prueba de sangre. Esta, finalmente, confirmó que el embarazo era real.

Mira aquí el video viral

“Se hizo la vasectomía y al otro día se entera que va a ser papá”, agregó la mujer, quien decidió tomarse la situación con humor.

Días después, la madre le dedicó un emotivo mensaje a su esposo en redes sociales: “siempre serás mi lugar seguro, gracias por ser un increíble hombre, esposo y papá. Yo, tus hijas y bebé en camino te amamos”.

Su historia generó toda clase de reacciones

El caso de Anny arrasó en TikTok, donde su video superó las 5 millones de reproducciones. Como era de esperarse, su historia generó toda clase de reacciones entre los usuarios.

“Cerró con broche de oro”; “eso es como hacer un gol en el último segundo”; “la despedida tenía que ser majestuosa”; “el regalo de despedida”; “le dijeron gol gana y zas”; “se los apagó muy tarde el compa”; “A mi también me dio gastritis chillona hace 9 años”, comentaron las personas.