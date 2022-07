Por lo general, las personas que se hacen tatuajes o piercings saben que tendrán que soportar un poco de dolor, a otras esto les agrada; sin embargo, también sucede que esto puede convertirse en una experiencia completamente traumática, tal y como sucedió con una joven de los Estados Unidos quien lo pasó de lo peor debido a un perforador “brusco” y cuya reacción se hizo tendencia en redes sociales como TikTok.

“Experiencia emocionante arruinada”

Nuestra protagonista se llama Ari (@bigcatari) y viene dando mucho de qué hablar tras mostrar lo mucho que padeció cuando se realiza una perforación en la parte superior del pecho, en el esternón, para ser preciso.

La cinta fue compartida el pasado 28 de junio y, desde entonces, viene acumulando más de 12.3 millones de reproducciones: “Mírame obtener una experiencia emocionante arruinada por un perforador brusco”, se lee en el texto incrustado en el video.

Lo que nos muestra el clip de 1 minuto es a la joven recostada, mirando hacia arriba, evidentemente nerviosa, esperando que inicie el procedimiento. Notando su ansiedad, la amiga que la acompaña le dice: “Lo estás haciendo muy bien, cariño”, a lo que esta lanza una sonrisa nerviosa mientras se cerca el perforador.

Cero empatía

Sin mayor concesión, aparentemente, sin notar el miedo de su cliente, y sin previo aviso, clava la guja en el pecho, la escuchamos jadear, su cuerpo hace movimientos que evidencian su dolor.

El sujeto coloca un pañuelo en la herida de entrada, pero, esto no sería todo, pues este lanzaría una frase que deja en evidencia la poca empatía que tiene: “No te enojes conmigo, tú lo querías (la perforación)”.

Ari cuenta en el video que no estaba molesta, sino más bien incómoda. Pero, esto no acaba, pues, el perforador juega con las joyas antes de sacarlas del pecho de ella para luego colocarlas de nuevo, lo que produjo que estirara su piel al momento de hacer esto: “¿Tan duro conmigo? ¿se supone que debe como... no plano?”

Usuarios la apoyan

En la caja de comentarios hubo opiniones diversas, donde la gran mayoría la apoyó asegurando que el perforador no solo fuero brusco, también un tanto grosero: “¿Cómo está sanando ahora? Todo eso parecía ¿incorrecto?”, “esa perforación no salió como debía funcionar”.

Mayor atención en el esternón

De acuerdo a WebMD, las perforaciones en el esternón requieren una atención particular por esta razón: “Debido a la cantidad de piel afectada por estas perforaciones de varillas largas, una perforación en el esternón puede tardar más en sanar que una en la ceja o en la oreja (…) Sin embargo, debería estar completamente curado después de unas 6 o 13 semanas”.