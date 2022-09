Sin lugar a dudas, México vivió un momento sumamente complicado con el fuerte sismo que sufrió hace unos días, esto no dejó de lado que tuvieran lugar algunos hechos que se volvieron tendencia en TikTok, como fue el caso de un joven quien ante el temor por el movimiento telúrico salió de su casa para ponerse a salvo, pero lo hizo cargando a su gallo, hecho que llamó la atención de millones de usuarios de esta red social.

Fuerte movimiento en medio de la madrugada

El pasado 22 de setiembre, la Ciudad de México fue sorprendida por un intenso movimiento sísmico de 6.9 grados en medio de la madrugada, por lo que el susto de millones de habitantes fue tremendo (el epicentro se registró en Coalcomán, estado de Michoacán) y no fueron pocas las personas que, pese al fenómeno natural, se tomaron el tiempo para sacar su celular y grabar.

Por eso, recientemente, Luis Ángel (@luisitopapii) grabó el hecho cuando salió de la casa asustado por el remesón, pero no estaba solo, pues envuelto en una cobija de color negro portaba a su gallo. Sin embargo, el diálogo del joven con la persona que graba fue muy gracioso.

“Luis, Luis, el piso está temblando”, se escucha decir a la persona que sostiene el dispositivo móvil, a lo que Luis replica con una sonrisa en el rostro y voz jocosa: “¿Temblando? Si a mi nada más me mueve el piso mi ruca”.

Usuarios lo felicitan

La publicación ha obtenido, hasta el momento, poco más de 4.9 millones de reproducciones, con miles de comentarios de usuarios quienes no dejaron de felicitarlo ya que, por lo general, las personas buscan ponerse a buen recaudo acompañados de perros y gatos, rara vez de un ave.

“Uno cómo quiere a las criaturas”, “y ese acento tan fin ¿de dónde será?”, “paren todo, ahí viene el gallo”, “el gallo: ‘ah, con que así se siente que te despierten temprano’”, “el gallo: ‘no me enfoquen, que no me dio tiempo de peinarme”, “y a mí no me despertaron y el gallo hasta con cobija lo sacan”, “el gallo: ‘no es hora, yo canto a las 6 de la mañana’”, “el gallo hasta con su cobija para que no se resfríe”, “el gallo: ‘mañana si les caigo más temprano con el canto’”.