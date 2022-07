David Blanco Blake es un joven de Córdoba, México, que se volvió viral tras contar una experiencia amorosa que dejó impactados a sus seguidores de TikTok.

El usuario había decidido sumarse al trend “Es un 10, pero...”, donde las personas se refieren a aquellos intereses amorosos que son geniales, pero que tienen “pequeños problemas” que se interponen en la relación.

Así, se animó a contar que hace unos años estaba en una relación con una joven con la que estaba desde el colegio. Todo parecía perfecto; sin embargo, ocurrió algo que terminó derrumbando su vínculo.

“Obviamente, ella no sabe que tú tenías la vasectomía y tú le preguntas algo histérico ‘¿de quién era?’, no te dice pero después te enteras que era de tu mejor amigo, de ese entonces, que te llevabas con él desde la primaria”, contó a sus seguidores.

Según contó, el escándalo lo lastimó mucho, al punto de escapar de su ciudad. Dejó Córdoba y se mudó a Puebla “porque no quería saber nada más con ellos, porque no quería que me siguieran lastimando”.

No obstante, la chica no dejó de contactarlo a pesar de la distancia: “A pesar de haber dejado la ciudad ella encuentra la manera de encontrarme. Me dice que si yo quiero sus dos hijos pueden ser mis hijos, claro porque ya tiene dos”, señaló.

Desde entonces, el tener una relación se ha vuelto un problema: “No volví a tener novia desde ese día, ya casi se cumplen nueve años que estoy soltero, porque cada vez que quiero salir con alguien, ella busca la manera de arruinarlo y hacer muchas mamadas que hacen que las mujeres con las que salgo, pues prefieran ahorrarse ese problema y me dejan”, agregó.

El impactante testimonio del joven generó miles de comentarios de sus seguidores que le pidieron más detalles sobre lo que queda de aquella relación.

David, por su parte, aseguró que la mujer siempre encuentra la manera de contactarlo.

