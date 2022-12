Emily Adonna es una modelo que vive en California, Estados Unidos. Ella ha causado revuelo en TikTok al informar que se hizo un piercing en la nariz y tatuajes en las manos porque está cansada de ser “bonita”.

La mujer se sinceró con sus seguidores a través de varios videos que publicó en su cuenta personal de la mencionada plataforma (@emilyadonnaa). En uno de esos clips, indicó que ser bonita, definitivamente, tiene sus desventajas.

“Ser bonita es muy difícil”

“Estoy completamente preparada para que TikTok me odie. Puedo verlo ahora. Ser bonita es muy difícil”, indicó al inicio. “Nunca he estado en un trabajo en el que no me hayan acosado. Rara vez he estado en situaciones sociales en las que no me hayan acosado”, aseveró después.

Mira aquí el video viral número 1

No suelen aceptar un “no” por parte de ella

Pero eso no es todo. Emily Adonna no dudó en resaltar que las personas no suelen aceptar un “no” como respuesta de su parte porque piensan que ella es algo que hay que poseer. “La gente no pregunta antes de tocarme en público, me agarran regularmente”, precisó más adelante.

Una vez, incluso, no pudo aprovechar una oportunidad de negocio porque otros consideraron que era “demasiado joven y hermosa” y que “distraería a otras personas en la industria”. Por todo eso y más, en otro video viral, la mujer sostuvo que está cansada de ser “bonita”. Tanto así que decidió hacerse un piercing en la nariz y tatuajes en las manos “que están diseñados culturalmente para destruir la belleza”.

Mira aquí el video viral número 2

“Ser bonita no siempre es un privilegio”, remarcó Emily Adonna, informó The Sun. Sus palabras, de inmediato, dieron la vuelta al mundo. Varios usuarios, según la citada fuente, señalaron que ella debería estar agradecida y seguir adelante. Pero también hubo internautas que estuvieron de acuerdo con su manera de pensar.

