Una niña de los Estados Unidos comprobó lo que significa la diferencia entre la vida y la muerte ¿por qué? Porque se produjo un incendio en su casa, pero su cuarto se salvó de las llamas por tener la puerta cerrada mientras, momento que fue captado en TikTok, y hoy sabrás lo que en verdad sucedió.

La diferencia entre la vida y la muerte

A inicios de octubre, el metraje fue compartido por @disastroushistory, en cuyas imágenes vemos un cuarto hermoso, reluciente; mientras la cámara hace un paneo se enfoca en la puerta, se puede ver un pasillo y al fondo una sala, los cuales tienen claras como profundas muestras de haberse quemado.

El dormitorio intacto de la niña es un claro recordatorio de que siempre es importante cerrar las puertas en caso de cualquier eventualidad: “recuerden cerrar las puertas de los cuartos antes de dormir por la noche. Podría hacer una gran diferencia”.

Mira aquí el video viral

En un video a modo de opinión sobre esto, Disastrous History (@disastroushistory) lo explica de este modo: “no me importa qué tipo de puerta sea. Pueden ser esas puertas delgadas, baratas y de núcleo hueco. Todavía le dará tiempo para despertarse, salir o, si es necesario, esperar a que el departamento de bomberos lo rescate”.

“Les aseguro que la gran mayoría de personas que mueren en los incendios sucede mientras duermen, nunca se despertaron”, insistió.

Cerrar puertas sí sirve

De inmediato, los usuarios de TikTok reaccionaron impresionados: “un bombero me sacó de la cama para despertarme en una habitación llena de humo. No me desperté por el humo, está diciendo la verdad”, “cuando mi casa se quemó, la habitación de mi hija era la única puerta cerrada. Todo fue destruido, excepto su habitación”, “comenzamos a hacer esto hace unos años después de que un amigo me mostrara un video de seguridad ¡todas las puertas se cierran ahora”.