Durante los vuelos, algunos pasajeros acostumbran reclinar sus asientos de forma exagerada, lo que provoca incomodidad en sus vecinos. Dos hermanos estadounidenses padecieron a uno de estos usuarios y no dudaron en compartir la mala experiencia en TikTok. El video se hizo viral en poco tiempo.

A mediados de octubre, Henry y Mike, dos hermanos oriundos de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, compartieron un vuelo para regresar a su casa. Sin embargo, se llevaron una ingrata sorpresa al tener como vecino a un pasajero que solo quería reclinar su asiento para descansar.

Durante el vuelo de cinco horas, uno de los hermanos no podía ver televisión de forma adecuada, pues el asiento estaba muy reclinado, e incluso el respaldar tocaba sus rodillas, según precisa Daily Star.

The Pointer Bros (@thepointerbroithers) grabaron al pasajero, que llevaba puesto unos auriculares, e incluso le sacaron una improvisada tarjeta roja, como en los partidos de fútbol, a modo de protesta.

En otra escena del clip se puede observar que uno de los hermanos no puede comer adecuadamente por culpa del pasajero.

El “asiento más reclinado en la historia de la aviación”, bromearon los hermanos en el clip que publicaron en su cuenta de TikTok.

Mira aquí el video viral

Usuarios debaten por el asiento reclinado

Desde su fecha de publicación, el pasado 19 de octubre, el video superó los cinco millones de reproducciones. Algunos usuarios se mostraron a favor de reclinar los asientos en los aviones.

“¡Las personas que dicen que no se reclinan casi nunca deben viajar! Viajo todo el tiempo y los vuelos largos me reclinaré”, “Reclino mi asiento todas las veces y nunca me molestó el asiento de enfrente por reclinar su asiento...”, comentaron los usuarios

En cambio, otros usuarios consideraron esta acción como una falta de respeto. “Esos asientos simplemente no deberían reclinarse, es lo suficientemente estrecho y ya no tengo espacio para las piernas”. “Un segundo agregó: “Por respeto a la persona detrás de mí, nunca me reclino”.

