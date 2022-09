Una joven que se negó a costear la despedida de soltera de la novia asegura haber sido retirada del puesto de dama de honor en la boda de su mejor amiga.

La chica, identificada como Lauren en redes sociales, publicó un video en el que compartió detalles del episodio.

“Ser dama de honor y decirle a la novia que no sabes si tú u otros pueden gastar más de $1,000 en su despedida de soltera”, escribió la usuaria. “¡Me degradaron de dama de honor, no me invitaron a la boda y me bloquearon todo!”.

Según el medio Daily Star, la joven señaló que, en donde vive, se suele pensar que las damas de honor deben cubrir los gastos de la despedida de soltera. Para ella, el objetivo de este evento es en realidad que “todas tus amigas se unan a ti y te ayuden a brindar la mejor versión de ti misma para tu esposo”.

“Las redes sociales han hecho que los eventos de bodas y las expectativas sean tan altas y eso es triste”, agregó.

Lauren explicó que, si bien está feliz de haber sido invitada a la boda de su amiga, fue clara al decir que “mi vida no gira en torno a ti o a tu matrimonio”.

Como era de esperarse, su testimonio generó diversas reacciones entre los usuarios. Algunos se mostraron de acuerdo con ella y otros comentaron experiencias similares.

“Fui dama de honor en la boda de mi amigo, gasté mucho más de $1,000. Ya no hablamos”, señaló una persona. “Es indignante esperar que la gente gaste esa cantidad de dinero por estar en una boda. ¿Por qué no se niega más gente? En serio”, dijo otro. “Suena como mi experiencia... todos olvidan que se trata de la boda y quieren los videos y fotos de TikTok, Instagram”, escribió un tercero. “La expectativa de lo que debe ser una despedida de soltera”.