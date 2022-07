Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos olvidado el cumpleaños de alguien cercano a nosotros e inmediatamente nos hemos sentido mal por ello, razón por la cual después buscamos la manera de arreglar la situación. Dicho ello, una madre de familia, que aparentemente es de Reino Unido y cuyo usuario de TikTok es @aldtotheb, reveló que no recordó el cumpleaños de la niñera de sus bebés. Es por eso que hizo algo inesperado para sorprenderla.

La mujer, en un video que difundió para dar a conocer todo, indicó que su esposo fue quien notó que se habían olvidado la fecha especial. Él se lo dijo en un mensaje por WhatsApp. “Para aquellos de ustedes que no estén tan familiarizados o que no tengan hijos, no sabrán que es costumbre hacer su tarjeta de niñera con su hijo”, manifestó después la progenitora en el clip.

“Sin embargo, acaba de llegar al trabajo, así que ya no puedo usar a mi hijo”, agregó. Luego de ello, aseguró que iba a fingir. Ella encontró algunos pedazos de cartulina y calcomanías, y empezó hacer una tarjeta por su cuenta, según The Sun.

“Esto se ve muy bien, algo que usaría un niño de tres años”, aseveró, mostrando la tarjeta. La madre colocó una mariposa azul brillante y varios stickers para que todo sea más creíble. “Cualquiera que tenga un niño pequeño sabrá que todos están obsesionados con Peppa Pig y acabo de encontrar estas pegatinas de Peppa Pig solo para ponerlas por todas partes y se verán tan auténticas”, recalcó.

También añadió algunos sellos de corazón. “No sé ustedes, pero creo que parece que lo ha hecho un niño de tres años”, expresó, mientras mostraba la tarjeta. Eventualmente, ella entregó el detalle a la niñera. Justo ese momento lo grabó en un video que también publicó en su cuenta de TikTok. A muchos padres de familias les encantó lo que hizo la madre. Lo que hizo se comenta bastante en varias redes sociales.

