La celebración de un cumpleaños que prometía ser alegre y estar llena de sorpresas dio un giro inesperado cuando, en plena fiesta, la novia del homenajeado decidió ponerse a cantar para hacer una revelación sorprendente. El chico pensaba que se trataba de una conmovedor gesto, hasta que su pareja soltó una frase que dejó mudos a todos los presentes: “¿Creíste que nunca me iba a enterar?”.

En medio del baile, una joven identificada como Nathaly Campoverde (@najhy11) tomó el micrófono, miró su novio y empezó a cantar una conocida bachata del cantante Daniel Calderón. Emocionado, observó atentamente a su pareja, pero su reacción cambió al escuchar la letra del tema.

“Y ya te descubrí. Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver?, a lastimar mis sueños y a engañarme otra vez? Puedes marcharte, contigo no voy a volver”, entonó la chica.

Luego de varios segundos, la música se detuvo y ella le preguntó directamente al joven: “¿Qué creíste? ¿qué nunca me iba a dar cuenta de que me engañas con mi prima?”. Sorprendido, el chico dijo: “¿cuál prima?”, a lo que Nathaly respondió rápidamente “¡Karen! ¡Karen! Para que se den cuenta de lo que él está haciendo”.

El clima festivo se convirtió en uno de tensión y la discusión continuó. Aunque el cumpleañero intentó explicar la situación, ella se negó a entender y cumplió su cometido de exponer su engaño en frente de todos sus seres queridos.

La dramática escena se viralizó en TikTok con más de 6 millones de reproducciones y generó todo tipo de comentarios, siendo la mayoría de apoyo hacia Nathaly por el incómodo momento vivido durante el evento.

“Adoro los finales felices, pero faltó proyectar fotos y videos para hacerlo quedar peor”; “Cuando me sean infiel no diré nada, pero habrá señales”; “No podemos negar que tiene un gran talento, hermosa voz”; “Ahora que cante la prima”; “Eso no es raro en las primas, hay una en mi familia que desde que estaba embarazada se veía con mi marido, y ella era la santa y yo la loca”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cómo descubrir una infidelidad?

Ser fiel a tu pareja es, sin duda, uno de los pilares básicos de una relación. Cuando la confianza se pierde por culpa de la infidelidad, es complicado volver a estar bien y que la relación funcione.

Según el medio psicologia-online.com, hay varias claves para saber si tu pareja te engaña con otra persona:

Cambio de horarios significativo: rupturas en horarios que suponen mayor ausencia en el hogar.

Conexión tecnológica: es probable que el infiel pase mucho más tiempo en la computadora o con el teléfono, porque así es como se comunica con la otra persona.

Confunde tu nombre con el de otra persona: aunque no es algo que necesariamente tenga un significado si ocurre una vez, la cosa cambia cuando se vuelve constante.

Cuida más su imagen: si de manera repentina cuida su aspecto físico y comparten menos tiempo juntos, podría estar viendo a otra persona a escondidas.

Video recomendado

Se quedó dormido en un bar y cuando lo liberan estaba con una copa. (Twitter | @er_gabi2)