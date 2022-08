Un partido de fulbito fue interrumpido por el abrupto ingreso a la cancha de una mujer, que buscaba encarar a su pareja. El insólito hecho se produjo en Perú y, tras ser publicado en TikTok, se volvió viral.

De un tiempo a esta parte, las pichangas, como se conocen en Perú, han estado en el ojo de la tormenta por la desconfianza que existe por parte de algunas mujeres, quienes sospechan de casos de infidelidad. En ese sentido, las parejas han optado por acompañar a los jugadores a sus partidos y otras, a realizar visitas sorpresas.

Sin embargo, una señora no tuvo reparos en invadir una losa deportiva en Perú, mientras dos equipos jugaban un partido de fulbito. ¿La razón? Quería encarar a su pareja que se alistaba a ser parte del juego, según un video que se publicó en TikTok hace unos días.

De acuerdo con las imágenes, la mujer busca encarar al hombre, que se encuentra vestido con ropa deportiva. Al verse acorralado, este atina a correr y a salir de la cancha.

No solo sus compañeros, sino el árbitro central y hasta los asistentes quedaron sorprendidos por la curiosa escena y muchos de ellos atinaron a reírse. Finalmente, el hombre salió del campo deportivo trotando, aunque seguido por la mujer.

La escena fue musicalizada con la canción “Saco saquito”, de la artista folclórica Sonia Morales, en referencia al peruanismo “saco largo” (hombre dominado por su esposa o pareja).

La reacción de los usuarios

El usuario @gabrieljuansuasna fue el autor del clip, que superó las 980 mil reproducciones desde su fecha de publicación, el pasado 9 de agosto.

La mayoría de los usuarios criticó la reacción de la mujer, pues consideraron que no era el momento de encararlo o hacer una escena de celos. “Si es broma o no, creo que todos merecemos un espacio y hacer quedar mal al esposo no me parece”, “Qué necesidad de hacer eso”, fueron algunos de los comentarios.

