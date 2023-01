Una joven de Edimburgo, Escocia, quedó horrorizada al ver cómo quedaron sus extensiones tras el primer lavado. Mediante su cuenta de TikTok, Debbie Emslie, quien se dedica a compartir trucos de belleza, compartió su experiencia y se volvió viral.

Después de remojar las extensiones de color rubio platinado, la tiktoker se sintió mortificada por lo que vio: el cabello que alguna vez fue sedoso y brillante lucía muy maltratado y reseco.

“¡Estaba tan emocionada de tener mechones largos para luego quedarme con el cabello así después del primer lavado!”, comentó la joven, asegurando que no es la primera vez que le ocurre algo así con las extensiones.

Tras volverse viral, Debbie publicó un segundo video explicando que se quejó con el vendedor por lo ocurrido. Asimismo, señaló que el incidente no se produjo por los productos que utilizó.

‘’Me he quejado con ellos por el pelo. Me enviaron algunas opciones de lo que puedo hacer. Así que terminé aceptando un reembolso del 30 por ciento de lo que pagué, lo que aún no es suficiente porque ni siquiera cubría un paquete de cabello”, indicó.

“Siento que, independientemente del shampoo que estés usando y de cómo te estés secando el cabello, esto no debería verse así en el primer lavado. Sé cómo cuidar el cabello”, dijo, y agregó que usó productos sin sulfato, protectores contra el calor y diferentes aceites.

Testimonio viral de joven que quedó con las extensiones destruidas

El caso de la chica sorprendió en redes sociales, donde los internautas compartieron sus teorías intentando adivinar el origen del deterioro de las extensiones.

“Supongo que se procesaron demasiado con productos químicos y, para mantener la longitud, no cortaron unos centímetros para eliminar esos callejones sin salida”, escribió una persona.

“Creo que todos hemos tenido esta experiencia, los míos están actualmente guardados en un cajón”, comentó otra. “Mis extensiones de cabello baratas de Amazon ni siquiera se ven así después de 10 lavados”, agregó un tercero.

Cómo lavar tus extensiones de pelo natural

El portal Shiny Hair Extensions señala que se deben tener en cuenta varias cosas a la hora de lavar las extensiones de pelo natural.

Por ejemplo, lavarlas solamente cuando estén sucias para no maltratarlas. Asimismo, si son “quita y pon”, se pueden lavar una vez por semana y si son fijas es recomendable lavarlas cada 2-3 días. Antes de lavar tus extensiones, desenrédalas bien con el cepillo sin tirones.

Al lavar tus extensiones recuerda no frotar el pelo de manera muy agresiva para evitar enredos y usa el agua a temperatura ambiente. Es mejor que uses un champú neutro que sea delicado con el pelo.