Un hombre de Middlesbrough, Inglaterra, intentó broncearse poco antes de tener una cita; sin embargo, se quedó dormido y todo terminó mal.

Darren, de 48 años, intentó lavarse la cara, pero no pudo quitarse la pintura y tuvo que salir a la calle con la piel color naranja.

“No podía creer el color que tenía, traté de lavarlo, pero no tenía ninguna alegría. Le pregunté a las mujeres de al lado cómo podía lavarlo y me dijeron que se quitaría después de la ducha, pero no fue así”, explicó el hombre según consignó Daily Mail.

A pesar de los consejos que recibió, no pudo quitarse los residuos del bronceador y tuvo que acostumbrarse a ver su rostro un poco más oscuro de lo que realmente era.

“De todos modos, mi cita me envió un mensaje de texto preguntándome si todo estaba bien, así que le conté lo que sucedió y ella me bloqueó”, indicó.

Video viral de hombre que se quedó dormido mientras se bronceaba

El curioso incidente se volvió viral en TikTok y desató todo tipo de reacciones entre los usuarios. La mayoría de personas aseguró haberse reído a carcajadas al ver las imágenes.

“Estoy llorando”; “Oh, Dios, tuve un mal día para broncearme la semana pasada”; “No puedo dejar de reír”; “No, me atraganté con mi bebida al ver esto”, escribieron.

Cómo hacer un bronceador casero a base de zanahoria y canela

Antes de dar a conocer el procedimiento a seguir, es pertinente dejar en claro que los mejores bronceadores del mercado están hechos con productos naturales y extractos vegetales.

El objetivo del bronceador es hidratar la piel para prepararla ante la exposición solar. Muchas personas confunden su función y piensan que protegerán la piel, pero lo cierto es que actúa como un elemento preventivo ante la radiación que llega a tu cuerpo, de acuerdo al portal El Español.

Ingredientes a emplear:

4 zanahorias.

4 cucharaditas de canela molida.

500 ml de agua.

1 cucharadita de miel (opcional).

El procedimiento es muy sencillo y rápido. Ingresa a este enlace para conocer más al respecto.