¿Qué estarías dispuesto a hacer para ganar algo con lo que siempre has soñado? Bueno, una joven en México llegó a hacer lo que millones de chicas se negarían: raparse todo el cabello para ganar un auto último modelo y completamente nuevo, por lo que se ganó la admiración de todos por su valentía y no tardó nada para hacerse viral en TikTok.

Una vez más, HotSpanish se encargó de traernos uno de sus famosos desafíos a la gente en las calles, esta vez lo vemos en las afueras de un centro comercial donde está ofreciendo un auto nuevo a las chicas que aceptan raparse todo el cabello.

Tras algunos intentos fallidos, tres chicas accedieron, una de esta de con jean y top, otra con polera y jean, y una más con enterizo color verde. Con miradas nerviosas, risas tímidas veían cómo los mechones de pelo caían al suelo sin parar.

Mira aquí el video viral

¿Quién de las tres se llevó el auto?

Sin lugar a dudas, no podía haber tres ganadoras, por lo que el influencer decidió que se daría un desempate, por lo que sacó tres cajas de diversos colores las cuales apoyó encima del auto de lujo, cada una escogió la que más le gustó y debían abrirla.

El momento de la verdad llegó y la caja morada contenía en su interior las llaves ¿a quién le pertenecía? A la muchacha de enterizo color verde quien no cabía en su asombro, siendo rodeada por las otras dos chicas con un gran abrazo, para luego abordar el que será en adelante su nuevo auto.

“Les hubieran dado para las pelucas”

El video acumula 14.2 millones de vistas y miles de comentarios de personas que quedaron encandilados: “un mini cooper, pero a qué costo”, “te ves bonita, wey, esa sí son amigas”, “que ponga la rola de ‘con el coco rapado vamos para todos lados’”, “qué emoción por la chava que ganó”, “ay, no, sentí el frío en mi coco”, “por lo menos, les hubieran dado algo a las que perdieron, para las pelucas siquiera”, “ay, no, me dio tristeza las otras chicas”.