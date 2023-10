Un hombre se llevó tremendo susto cuando dos ladrones lo abordaron mientras esperaba el transporte público; sin embargo, gracias a que conocía a uno de ellos, los sujetos le permitieron irse sin arrebatarle sus pertenencias. La insólita escena, captada en una calle de México, se hizo viral en las redes sociales y desató todo tipo de comentarios.

En las imágenes, difundidas por el usuario de TikTok @cancionescff, se observa que el protagonista del video se encontraba en una esquina cuando un individuo en bicicleta se le acerca para exigirle que le entregara su mochila.

Sin embargo, sorprendió a los usuarios la reacción del transeúnte, quien antes de ceder sus pertenencias, saludó a la persona que se encontraba cerca. Al parecer, se trataba del cómplice del asaltante, lo que bastó para este se retirara sin pensarlo.

La insólita escena, acompañada de la canción “Tú eres mi hermano del alma” de Gabriel Galán, arrasó en TikTok alcanzando las 16 millones de reproducciones. Como era de esperarse, los internautas aprovecharon la situación para hacer todo tipo de bromas.

“No hay que confundir amistad con trabajo sino el negocio no prospera”; “Tener contactos de los malos, a veces también sirve”; “Y luego dicen que no es bueno hacer ese tipo de amigos”; “A mi me quitó el celular un chavo y luego me volteó a ver y me dice perdón no pensé que eras vos y era un ex compañero de escuela”; “mi viejo me decía que si estás solo en la calle, sé amable con los ladrones de la zona, uno nunca sabe cuándo te puedan ayudar y fue así”, escribieron las personas.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

¿Cómo reaccionar ante un asalto?

Ante un asalto, lo más importante es tu seguridad. Intenta mantener la calma y evita resistirte físicamente. Colabora con el asaltante, memoriza detalles sobre su apariencia y sigue sus instrucciones.

Comunica tus acciones antes de hacerlas y limita el contacto visual con el asaltante. No reveles información personal y busca una oportunidad segura para escapar, si es posible.

Llama a la policía una vez a salvo y busca apoyo emocional después del incidente. Cada situación es única, pero la prioridad es tu seguridad y seguir las instrucciones del asaltante, reportar el incidente y buscar apoyo son pasos esenciales.

Video recomendado

Se quedó dormido en un bar y cuando lo liberan estaba con una copa. (Twitter | @er_gabi2)