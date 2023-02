Una joven del Reino Unido se sometió a un tratamiento para eliminar su papada, pero el resultado no fue el esperado y terminó pareciéndose a una “rana”.

Mediante su cuenta de Tiktok, Deniz Valiantis, identificada como @missdvaliantis, publicó un video en donde se le puede ver recibiendo las inyecciones para disolver la grasa en su rostro. “Habrá una hinchazón menor después de la disolución de la grasa del mentón”, escribió.

Tras ello, la chica se grabó mostrando su barbilla, la cual lucía extremadamente hinchada y agrandada. “Si disuelves la grasa, lucirás como una rana durante aproximadamente 3 días”, agregó.

En conversación con el New York Post, Valiantis señaló que no vio muchos cambios después del procedimiento. “Para ser honesta, no noté ninguna diferencia después del procedimiento, pero al menos fue cómico por un tiempo”, aseguró.

Su publicación se viralizó con más de 320 mil reproducciones y más de una persona dijo haber pasado por una situación similar tras someterse al mismo tratamiento.

“Sentí que estaba en llamas”; “La mía se hinchó tanto que no me molesté en volver para la próxima cita”; “La mía se hinchó masivamente como si tuviera paperas y juro que hasta el día de hoy la piel no está tan tirante, no se siente bien desde hace más de un año”, escribieron las personas.

Según la dermatóloga estética Michelle Green, los efectos secundarios de una de estas inyecciones para disolver la grasa, llamada Kybella, pueden producir hinchazón, hematomas, náuseas y dolor en el lugar de la inyección, según escribió en su sitio web.

Qué es el tratamiento Kybella

Kybella es el primer tratamiento no quirúrgico aprobado por la FDA para mejorar y corregir la papada. Según el portal Surgery in Peru, antes que existiera Kybella, las personas con papada solo podían someterse a una liposucción u otras cirugías que son mucho más invasivas y más caras.

Cuando es inyectada en un tejido, Kybella destruye la grasa y las células que la forman. Es una opción simple, efectiva y de bajo costo para mejorar la papada.