Allan Grainger es un hombre de 61 años que vive en Derby (Inglaterra). Él hace un tiempo atrás se animó a hacerse tatuajes de su propio nombre en el brazo, según Daily Mail. Lo curioso es que hace poco descubrió que lo ha estado escribiendo mal toda su vida. Lee esta nota para que conozcas su historia que ya es viral en las redes sociales.

Mya Grainger, que tiene 22 años y es la hija del hombre en cuestión, siempre de acuerdo a la citada fuente, se encargó de informar todo a través de un video que publicó en su cuenta de TikTok (@mya_gee36). Para ser exactos, lo difundió el 31 de julio de 2022.

En el mencionado clip se aprecia que se encontró el certificado de nacimiento del padre de familia. Ese papel oficial indica que el verdadero nombre de Allan es “Alan”, con una sola ‘l’. Él nunca lo supo en sus más de seis décadas de vida.

Es por eso que en otros documentos personales que tiene, como su licencia de conducir y certificado de matrimonio, aparece su nombre mal escrito. El hombre, en el video, se mostró atónito por el descubrimiento.

“No podía creerlo. He estado deletreando mi nombre así toda mi vida. Cuando mi hija dijo eso, pensé que me estaba dando cuerda. Estaba estupefacto y simplemente no podía creerlo. Creo que fue un error en el acta de nacimiento porque mi mamá no me dejaba ir a la escuela deletreando mi nombre así”, manifestó el padre, según Daily Mail. “Tengo dos tatuajes con mi nombre, uno en el brazo y otro en la mano. No voy a empezar a cambiarlo, no veo qué diferencia haría”, aseveró.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es un clip que se vuelve popular luego de que varias personas lo comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

¿Cuántas visitas se necesita para que un video sea viral?

“Para que un video se considere viral, debe ser ampliamente difundido en la web y alcanzar un gran número de vistas en poco tiempo. No existe una medida precisa de cuántas vistas tendría que tener un video para considerarlo viral, pero Business Insider hizo un artículo al respecto a partir del primero millón de vistas”, explica dineroenimagen.com.

