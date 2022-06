Muchas personas alrededor del mundo ven en las redes sociales la mejor manera para conocer nuevas amistades, tal y como fue el caso de una mujer del Reino Unido, quien decidió viajar con alguien quien apenas conversó en Instagram, pero se arrepentiría pues tuvo uno de los peores fines de semana de su vida, razón por la cual su historia se hizo tendencia en TikTok.

Un extraño toca a la puerta

Paige Allan relató que recibió un mensaje de Instagram de un desconocido que, con poca vergüenza le preguntó: “¿Qué vas a hacer el fin de semana?”, ella reveló que ese momento estaba deseosa de pasar un momento de relajo, de diversión, por lo que respondió: “Querrás decir qué vamos a hacer”.

Sin embargo, se vio completamente sorprendida cuando esta persona le mostró dos boletos de avión para viajar a Milán, Italia; sin embargo, lo que debían ser dos días, se amplió por una semana visitando diversas ciudades del país europeo.

Un viaje “aburrido”

Pero, más rápido que tarde el entusiasmo inicial se convirtió en aburrimiento, al punto que le dijo a una de sus amigas por medio de un mensaje: “Está todo bien, pero es un fiasco”, por lo que no tardó en volver a casa: “Primera y última vez que me voy de vacaciones con un extraño. A casa cuatro días antes, no puedo esperar para irme”, dice en uno de sus videos en TikTok.

La excusa que ella usó para volver al Reino Unido fue cuando le lanzó un comentario: “Buena charla, bro”, lo que este tomó a mal, reclamándole que era “muy aburrida”, momento en el cual aprovechó para despedirse, hecho que enfadó al sujeto aún más, le replicó que le muestre los boletos de vuelta, a lo que Paige se los enseñó, dejando en claro que ya tenía todo listo para marcharse.

Viral de TikTok

La publicación, hasta el momento, supera las 777 mil reproducciones en TikTok, con miles de usuarios que le han dado todo tipo de comentarios como recomendaciones para ocasiones venideras: “Chica, yo hice lo mismo”, “tienes que empezar a escuchar podcasts sobre crímenes reales”, “quiero decir que, probablemente, me hubiera quedado y conseguido un hotel diferente para disfrutar el fin de semana y, simplemente, lo hubiera evitado”.