Si eres un usuario activo en las redes sociales, debes saber que los perros suelen ser protagonistas de historias graciosas que sus dueños comparten a través de TikTok.

Precisamente, una usuaria llamada Alejandra Magaña, identificada en la mencionada plataforma como @alejandramaganam, dio a conocer su “triste” caso: su mamá le quitó su habitación para dársela a la mascota mientras ella estaba en un intercambio estudiantil en el extranjero.

Según el medio Univision, Alejandra adoptó a Elio, cruce de un golden retriever y un schnauzer, a mediados de 2019. Como era rescatado de la calle, era muy tímido al inicio, pero con el tiempo logró ganarse el cariño de su familia.

Por ello, no debería extrañar del todo que, al irse a otro país para estudiar, el can terminó quedándose con la alcoba de la joven.

Mediante un video, ella mostró que la recámara fue adornada con toda clase de artículos que supuestamente son del agrado del perro. Incluso su ropa se encuentra doblada y colgada del closet, además de que sus juguetes están apilados en la cama.

Video viral de perro que se apoderó de la habitación de su dueña

El registro se viralizó en TikTok con más de un millón de reproducciones y generó toda clase de reacciones entre los usuarios, quienes en su gran mayoría se tomaron la situación con humor.

“El perro se ve molesto porque no tocaste antes de entrar a su cuarto”; “Vaya, ese perro vive mejor que yo”; “Las mamás siempre tienen a sus favoritos, lo curioso aquí es que no es su hija biológica”; “‘Cars’ y ‘Friday 13th’, qué buen gusto tiene ese perro”; “El perro en plan: ‘Óyeme respeta mi privacidad, no grabes mi cuarto’”; “En esa casa se nota que el perro es prioridad”; “La cara del perro lo dice todo: es incómodo, pero debes irte porque invades su espacio”, escribieron las personas.

