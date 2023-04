La pedida de mano es, sin dudas, uno de los momentos más importantes en la vida de toda pareja, por lo que muchos quieren crear un momento único e inolvidable; sin embargo, hay quienes deciden llevar las cosas a otro nivel, al punto de hacerle creer al ser amado que su vida corre peligro para sorprenderlo con la propuesta de matrimonio. ¿Qué pasó?

Precisamente, un australiano simuló secuestrar a su novia durante un viaje en el Líbano para posteriormente pedirle que se casara con él.

En un video publicado en TikTok por la usuaria ‘@tahlzyy_’, se puede ver que Vanessa, la futura novia, pasea en el asiento trasero de un auto junto a su familia. De manera repentina, son detenidos en medio del camino por aparentes delincuentes que usan pasamontañas.

Los supuestos delincuentes sacaron a las mujeres del coche con una pistola y la mujer se defendió gritando “¡No, por favor!”. Tras la insistencia de los presentes, la joven deja de resistirse y es llevada a otro vehículo.

En contra de su voluntad, la chica es trasladada a una playa mientras tiene los ojos vendados. Una vez que le quitan la venda, ve a su novio de pie con flores y un pequeño joyero negro.

“¡Estás bromeando!”, dice Vanessa. Tras darse cuenta de lo sucedido, se emociona hasta las lágrimas y celebra junto a su pareja.

Una propuesta polémica

El registro de la pedida de mano se hizo viral y, como era de esperarse, generó opiniones divididas entre los usuarios. Mientras que algunos reconocieron la originalidad de la propuesta, otros criticaron al novio por hacer que su pareja pase el susto de su vida.

“Me proponen así y te digo que no”; “Oye, recuerda la vez que me secuestraron y luego me lo propusieron, sí, buenos días”; “Ella no está llorando porque él se lo proponga... ella llora porque su vida pasó ante sus ojos y pensó que estaba (muerta)”; “Tan linda, pero horrible al mismo tiempo. ¡Me habría desmayado de miedo en el camino!”, son algunos de los comentarios.

Cómo pedir la mano de tu pareja

La pedida de mano es uno de los momentos más importantes para una pareja, por lo que muchos quieren crear un momento inolvidable. Debido a la gran cantidad de videos disponibles en redes sociales, la mayoría suele buscar la forma de hacer una propuesta original.

Lo cierto es que no existe una fórmula para obtener la mejor forma de pedir matrimonio. Lo más importante es conocer bien a tu pareja y saber qué es lo que sería más adecuado para su personalidad.