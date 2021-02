Ante la decisión del cierre de la hostelería en España, sector duramente golpeado por la pandemia del Covid-19, más de uno alzó su voz de protesta por el endurecimiento de las restricciones a los bares y restaurantes; sin embargo, pocos lograron llamar tanto la atención como el protagonista de un curioso video viral de Twitter en el que esboza argumentos que difícilmente podrían ser rebatidos.

“Sin beber no se puede vivir” es la idea que defiende a capa y espada un hombre que se dice ser un profesor universitario, que en diciembre del 2020 se grabó animando a todo el mundo a beber durante las fiestas como suele hacerlo anualmente, reclama que los negocios dedicados al expendio de comidas y bebidas espirituosas sean considerados como un servicio público mucho más importante que otros, reporta el diario 20 Minutos.

“Una vez al año me suelo dirigir a vosotros en Navidad, pero hoy me veo obligado a expresarme con las palabras que todos haríais como mías. No puede ser, no se pueden cerrar los bares. No se pueden cerrar los restaurantes. Bares fuera, vida fuera. ¡Sin beber no se puede vivir! ¡Esto es una afrenta a todo el personal de este país!”, espetó este catedrático cuyo discurso –dice– está basado “en toda la ciencia, en toda la investigación”.

“Hay que beber, beber es necesario para vivir. De cerrar, que cierren las iglesias, que cierren las estaciones de autobuses, que cierren las subdelegaciones del gobierno. No se pueden cerrar los bares. Vivir, vivir queremos y para vivir, necesitamos beber, beber, beber. Esto es una locura. Esto no puede ser. ¡Vivan los bares! ¡Viva la hostelería! ¡Viva este país! ¡Viva la gente con sed! ¡Y vivamos nosotros!”, finalizó el protagonista del video viral entre aplausos y vítores.