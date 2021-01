A través las redes sociales se difundió un impactante video viral captado en el municipio de Minduri, ubicado en el estado de Minas Gerais. El hombre se encontraba contemplando la naturaleza de su localidad, cuando de pronto cayó un rayo solo a centímetros de él, salvándose de milagro. “Es la naturaleza de Dios...mira, cielos despejados”, dijo segundos antes que ocurra el hecho.

El episodio ocurrió el pasado domingo 10 de enero. El autor del video viral fue el concejal y productor rural José Omar de Oliveira. El hombre se encontraba grabando un programa de radio acompañado de sus amigos en un área montañosa, así consignó el medio local Globo1. Cuando de pronto su vida estuvo a punto de extinguirse, pues el rayo cayó a solo centímetros.

Lo espectacular que captó el hombre fue que en una parte de la zona llovía y en la otra no. “Allí está empezando (a llover). Cielos despejados, está soleado, mira tú mismo para ver cómo es Minduri”, se escucha decir a De Oliveira mientras grababa. Segundos después, un rayó impacto solo a centímetros de donde estaba, pues en el clip se ve como el fenómeno pasa por delante de él.

Se escucha un fuerte estruendo en el video viral seguido de gritos. Fragmentos de tierra volaron, también trozos de madera del cerco perimetral. La secuencia acabó con la cámara moviéndose y fuera de foco. “Fue aterrador. Espero que nadie más pase por esto. El rayo cayó al suelo. Volaron tierra y trozos de madera, aunque no me golpearon. Simplemente me sentí agradecido con Dios por salvarme la vida”, contó el concejal en conversación con el portal RecordTV (R7).