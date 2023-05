En un mundo lleno de estereotipos, se cree que es el hombre quien debe tener la iniciativa de dar obsequios a la chica, pero una joven ha demostrado que estamos en otros tiempos y se hizo viral al sorprender a su novio con un tierno detalle: obsequiarle un ramo de flores que dejó con la boca abierta a su media naranja.

Ella se llama Valeria Isadora (@mv.25.11) y había acordado encontrarse con Matías, su novio, en el estacionamiento. La tiktoker lo ve esperándola de espaldas, tiene el celular encendido, de pronto, aparece un ramo de flores que porta en la mano. Entonces, él voltea y sonríe al percatarse del detalle de su novia.

“Le regalo sus primeras flores... hace un tiempo vi un video donde decían que ‘la mayoría de los hombres solo reciben flores una vez en su vida’ y que ese día era el día de su funeral”, inicia así su relato.

Mira aquí el video viral

“Así que quise cambiar eso... todavía no creía que eran para él. Por más sencillo que sea el gesto ellos también se lo merecen”. De hecho, Matías no cabía en su emoción y sobre los segundos finales del video viral su rostro muestra signos de querer llorar.

“Los chicos también merecen flores”, se lee en la leyenda del clip que ha acumulado más de 5.9 millones de vistas, donde miles cayeron rendidos ante el amor que se profesa la pareja chilena.

“Así de detallista soy yo, pero no me valoran, jamás me arrepentiré de dar lo mejor de mí”, “creo que como casi nunca recibimos detalles de la mujer hacia el hombre, pues quedamos sin saber cómo reaccionar”, “yo no le puedo regalar flores frescas a mi novia ya que es alérgico, pero le hice un ramito de tulipanes con cartulinas”, “qué tierna reacción... amiga, ahí es”, “yo también le regalaba, pero no lo valoró nunca”.