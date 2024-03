En un gesto que sorprendió a miles en las redes sociales, un mexicano decidió celebrar una fecha poco común en su vida: nada más y nada menos que el quinto aniversario de su divorcio. En lugar de dejar pasar el día como cualquier otro, el hombre optó por sorprender a su exesposa con un pastel para conmemorar la decisión de haber tomado caminos separados legalmente. El curioso acto, compartido en TikTok por la usuaria Erandi Carolina (@erandi_carolina), generó una gran controversia y todo tipo de comentarios en la mencionada plataforma.

En las imágenes se puede ver que el protagonista de la secuencia llega a la casa de su ex con la mitad de una torta de chocolate. La reacción de la mujer al ver llegar al sujeto con el postre entre sus manos fue de confusión y asombro.

“Y ahora, ¿qué haces aquí tan temprano?”, le preguntó, a lo que el hombre, bastante sonriente, le explicó que estaba allí para celebrar los cinco años que pasaron desde que ambos decidieron divorciarse.

“Sigues igual de miserable, ¿cómo que trajiste la mitad?”, replicó la mujer. “¡Cinco años que nos divorciamos desdichado! ¿Los mismo que vienes a tragar?”.

Como era de esperarse, la divertida escena se viralizó y superó en poco tiempo las 6 millones de reproducciones.

Así reaccionaron las redes sociales

Además, generó una gran cantidad de comentarios, la mayoría provenientes de usuarios que se tomaron lo sucedido con humor.

Algunos de ellos se animaron a compartir su experiencia lidiando con padres que atravesaron un divorcio desde hace muchos años.

“¿Y por qué mejor no vuelven a estar juntos?”; “A veces conectas más con esa persona como amigo que como pareja siempre e dicho que si no hubo tantos rollos si no que solo porque ya no había ese amor si se puede llevar excelente”; “Por qué la gente no entiende que hay personas que se llevan mejor como amigos que como pareja”; “Si no voy a tener un ex así no quiero nada”; “Llevo tres años separada, volví a rehacer mi vida con otra persona y el aún viene, siempre preocupado de mi pareja. Nos quiere a los dos”; “Mis papás se separaron hace 25 años y el amor de familia se quedó, ¡se llevan mejor separados! No sé cómo lo hacen pero funciona”, escribieron las personas.

