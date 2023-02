Una boda es un momento para celebrar el amor, pero siempre ocurren cosas inesperadas, algunas más increíbles que otras, tal y como sucedió durante un matrimonio de México cuando descubrieron a una de las invitadas intentando camuflar una caja completa de dulces, la cual tenía pensado llevar a su casa, por lo que el divertido video, de inmediato, llegó a TikTok donde se hizo viral.

Maitté Palacios (@maittepalacios) nos comparte un video donde está al lado de la recién casada quien se da cuenta que una mujer detrás de ella, sentada sola en una mesa, está ocultando una caja de dulces.

La novia prefiere reír en vez de echar en cólera, pero la señala mientras esta prosigue con su labor pensando que nadie la está viendo: “aquí con la novia indignada de que pelaron las mesas. No hay respeto”, dice la tiktoker en el video de más de 2.4 millones de vistas.

Mira aquí el video viral

De inmediato, los usuarios de TikTok acudieron a la caja de comentarios para colocar sus más alocadas opiniones: “es su fiesta... yo me acerco y le digo ‘deja eso, no es para que lo lleves’ y listo”, “bien hambreada la invitada”, “eso hicieron en mi boda y peor ni siquiera había abierto la mesa de dulces, hasta los adornos se llevaron y los tuve que pagar”, “yo sí iba y le decía: ‘es para todo los invitados, toma uno y deja a los demás’”, “así me hicieron y sí fui decirles que dejaran las cajas”, “esa mala costumbre que tiene la gente, todo lo quieren para ellos sin acordarse de que hay más invitados”.