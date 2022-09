Su nombre es Celes Arredondo y hace poco cumplió 19 años. La joven, de nacionalidad argentina, fue a dar un paseo y al volver a casa se llevó una grata sorpresa. ¿Qué pasó? Las paredes, mesas y demás muebles estaban adornados con las decoraciones de sus anteriores cumpleaños. El video es viral en TikTok y ha conmovido a miles de personas.

Celes Arredondo es una bailarina y cantante argentina que constantemente sube contenido a Instagram y TikTok. En esta última red social mencionada publicó una serie de videos que tocó la fibra de miles de usuarios por el detalle que tuvieron sus padres en su cumpleaños número 19.

Según cuenta la joven, sus padres le dijeron que vaya a dar un paseo que al volver se iba a llevar una sorpresa y vaya que fue así. Arredondo regresó a casa y vio las paredes adornadas con las que se empleó en sus primeros años de vida.

“Mis papás, el día de mi cumpleaños, me dijeron que me vaya a dar un paseo y que cuando volviera iba a haber una sorpresa muy emocionante. Me decoraron con todas las decoraciones de todos mis cumpleañitos”, escribió.

¿Solo eran las temáticas de sus anteriores cumpleaños? Por supuesto que no. Sus padres también pegaron en las paredes los dibujos que ella hacía. Asimismo, decoraron las mesas como en aquel tiempo — nos referimos cuando era pequeña— estaban adornadas.

“Platitos, manteles y hasta servilletas de mis cumpleañitos”, agregó Celes, quien recordó su infancia y adolescencia al volver a ver las temáticas de Minnie Mouse, las princesas de Disney y, sobre todo, Floricienta.

Directo en el corazón

Como era de esperarse, la joven quedó conmovida por el gesto que tuvieron sus padres por guardar durante tantos años las decoraciones que se utilizó en sus cumpleaños y les dio un fuerte abrazo.

Para finalizar, la joven cantó el tema “Flores amarillas” de Floricienta, su artista favorita, y no pudo evitar derramar algunas lágrimas al recordar su infancia. El video es tendencia en Argentina.

