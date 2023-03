Un grupo de chicas iba entonando a viva voz una canción de moda mientras conducían por la carretera, pero, sin previo aviso, pierden el control del vehículo el cual terminó dando vueltas en medio de la carretera. El momento preciso del accidente fue captado en video y publicado en TikTok por las propias protagonistas, tras lo cual se hizo viral, aunque muchos dudan de su veracidad.

Las chicas, tanto delante como atrás cantaban a todo pulmón “California” del artista urbano Feid en una carretera de Córdoba, Colombia, todas hacían mímicas mirando hacia la cámara, lo que incluía a la conductora quien, incluso, soltaba una mano del volante para participar del video para TIkTok. Todo eran risas y alegría, pero pronto se tornaría mortalmente oscuro.

La muchacha que grababa el video entra en pánico, la conductora perdió el control del volante y notamos que el auto se mueve de un lado hacia el otro hasta que se da una vuelta. El teléfono cae al piso, pero a los pocos segundos la dueña del celular lo coge y se enfoca a ella tumbaba y a su amiga, quien conducía, ambas con rostros de consternación, tras lo cual el clip se corta.

Mira aquí el video viral

ACCIDENTE POR DISTRACCIÓN!!!



Por ir posando para la cámara sucedió este accidente en Sahagún, Córdoda.



El carro cayó a una zanja



Los ocupantes del vehículo salieron ilesas, pero el carro sufrió serios daños

.# solo daños materiales#Viral #ticktock #susto #elcarrodemipapá pic.twitter.com/ZY45GyPIFR — Efrain Arce (@elpatrullero_) February 28, 2023

Un error que les costó caro

“¡El carro de mi papá! ¡el carro de mi papá!”, se escucha gritar a una de las chicas al darse cuenta que una acción irresponsable tuvo graves consecuencias que pudieron ser mucho peores.

El video ha dado la vuelta en TikTok y medios locales colombianos, donde muchos han criticado la actitud de las muchachas, primero, por no prestar atención a la pista y, segundo, porque no portaban cinturón de seguridad e, inclusive, no son pocos quienes cuestionan la veracidad del metraje, pero lo cierto es que sí sucedió, al punto que El Universal ha publicado fotos reales del auto volcado en medio de la carretera.

Borran video de TikTok

El mismo medio difundió que el vehículo es de propiedad de Raúl G, padre de una de las chicas, quien sería un “reconocido dirigente político del municipio de la Unión, Sucre”, además de revelar los nombres de los implicados en el accidente: Angélica A.F, Ana G. (hija del dueño del auto) y Jorge C., este último iba en los asientos traseros con una botella de cerveza en la mano.

Una vez que el caso se hiciera viral fuera de TikTok, la muchacha eliminó el video de su cuenta de esta red social, pero ya se encuentra circulando en otras redes sociales como YouTube, Twitter y también Facebook.