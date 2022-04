Hay videos que al ser compartidos en las redes sociales ganan miles de reproducciones rápidamente. El clip que motivó esta nota es uno de ellos. Tiene como protagonista a Nic, una mujer de Estados Unidos que contó que su cita le pidió que se tomara un selfie sin filtro antes de que se vean y después hizo lo inesperado.

La chica de esta historia usó su cuenta de TikTok (@petty_netti) para informar sobre lo que pasó. Resulta que ella conoció al sujeto gracias a Hinge, una aplicación de citas. Luego de hablar con él, ambos quedaron en verse.

En la mañana del día de la cita, el hombre le pidió que le enviara un selfie, pero no cualquiera, sino uno sin filtro. Nic aceptó y después ocurrió algo que nunca imaginó: el sujeto canceló la salida. “Así que eso fue un impulso de confianza para mí”, sostuvo la mujer.

“No, pero en serio, realmente creo que el universo me está haciendo un favor porque lo que no hacemos es salir con personas que no creen que somos lo suficientemente buenos”, agregó en su video que ganó una gran cantidad de reproducciones en un abrir y cerrar de ojos.

Pero eso no es todo, pues muchos usuarios de TikTok, al enterarse de lo que pasó, aplaudieron la forma en que Nic afrontó la situación. Además, le recalcaron que “por ser tan buena persona” merece alguien que de verdad la valore.

