La pérdida de un familiar es el acontecimiento más difícil de superar y, en esos momentos difíciles, los seres queridos se convierten en la principal fortaleza. En México, un hombre viudo recibió como regalo de onomástico un peluche que reproduce la voz de su esposa. El video se hizo viral en TikTok y conmovió a millones de usuarios.

La joven Claudia Yukari, junto a sus demás familiares, le realizaron a su tío un almuerzo con motivo de su cumpleaños y todo quedó registrado en un video. El hombre había perdido a su esposa hace un año.

El clip se publicó en la cuenta de TikTok de la joven y, de acuerdo con las imágenes, uno de los integrantes de la familia le entrega al protagonista de esta historia un regalo. Tras abrirlo, piensa que se trata de un peluche común, pero cuando le piden que presione un botón incorporado, el tío de Claudia se conmueve hasta las lágrimas al escuchar una frase.

El peluche tenía la voz grabada de su esposa fallecida, según precisó CB Digital. El hombre abrazó a su pariente que le entregó el regalo y, tras agradecerle, no se desprendió del oso de peluche.

Opiniones divididas

“Le hicieron una comida por su cumple, pero su esposa murió hace un mes. Su regalo tiene la voz de ella”, se lee en la descripción del video, que hasta la fecha superó los 12 millones de reproducciones.

Muchos usuarios destacaron el gesto de sus familiares y le brindaron mensajes de apoyo al hombre que sufrió la pérdida de su esposa.

“Ella lo cuidará”, “Se me partió el alma. Un abrazo fuerte, señor, no hay palabras”, son algunos de los comentarios que se destacan.

Sin embargo, algunos cibernautas no estuvieron de acuerdo con el detalle. “Bello regalo, pero a mí no me gustaría que me regalaran algo así. Siento que sufriría todos los días sin poder dejar descansar a la persona”, “El detalle está bonito, pero creo que solo hace más grande el dolor”, indicaron.

