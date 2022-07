Natalie Chard es una mujer de Reino Unido que publica en TikTok a través de la cuenta @nataliechard. Precisamente, en dicha plataforma, dio a conocer que su esposo llamado Mike se hizo la vasectomía. A raíz de eso, ella optó por darle una canasta de regalo que, verdaderamente, es muy singular.

En el video que publicó, la mujer aparece armando la mencionada canasta con productos a los que previamente les colocó mensajes peculiares. Por ejemplo, había un paquete de ropa interior que tenía el siguiente texto: “Calzoncillos para tu pena”. También había una botella de jugo de naranja con una nota que decía “todo jugo sin semillas”, un paquete de huevos con la etiqueta “no puedes fertilizar estos” y otras cosas más.

De acuerdo a New York Post, muchas personas consideraron que la canasta era muy divertida y aplaudieron el accionar de Natalie. Pero también hubo usuarios que no vieron el detalle con buenos ojos y comentaron que esperaban que ella no haya forzado a su esposo a hacerse la vasectomía.

Es por eso que Natalia después, en la misma sección de comentarios de dicho clip, aseguró que ama a su pareja y que no le pidió que hiciera eso. “Es su elección, yo quería más hijos”, agregó. Cabe recalcar que en la descripción de su publicación, puso: “Nuestros días de hacer bebés terminaron”.

Un día después de la publicación de aquella grabación, la mujer difundió otra donde se aprecia la reacción de Mike al ver la canasta de regalo. Él se sorprendió por el detalle y se divirtió bastante al leer todos los mensajes que había escrito su esposa.

