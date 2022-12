Una mujer de Hawái asegura haber terminado con su novio luego de que este le cobrara la medicina que ella le había encargado comprar. Mediante su cuenta de TikTok, la usuaria Jackie Li, identificada como @jackieli852, compartió detalles de lo sucedido.

Según contó, ella y su pareja habían estado juntos durante cuatro años; sin embargo, todo cambió cuando un día decidió pedirle comprar un medicamento para el resfriado.

“Una vez me sentía muy enferma y le pedí a mi novio en ese momento que si podía comprarme un medicamento para el resfriado de camino a casa”, empezó explicando la joven.

“Entonces, después de que terminó el trabajo, pasó por CVS (farmacia) y compró algo de DayQuil para mí. Realmente amable de su parte, realmente lo aprecio”, agregó.

Su novio llegó a casa con el medicamento y, tras tomar unas cucharadas, se echó a dormir; no obstante, recuerda levantarse y llevarse tremenda sorpresa.

“Él, Venmo (app de cobro y pago), me cobró $7 por los medicamentos para el resfriado”, recordó Jackie, quien al hablar sobre el tema mencionó que prefiere que las parejas sean más comprensivas con los gastos.

“Creo que prefiero una relación en la que es como, ‘Oye, yo me encargo de esto, tú lo haces la próxima vez’, y no hacemos un seguimiento de nuestros gastos, dólar por dólar”, indicó. “Debería haberlo sabido, pero ya sabes, ya no estamos juntos, así que no estaba destinado a ser”.

Mira aquí el video viral

El relato de la usuaria se viralizó con más de 5 millones de reproducciones y varias personas se solidarizaron con ella. Algunas incluso compartieron sus propias anécdotas.

“Mi ex me pidió que le diera $2 por papas fritas una vez… literalmente tan vergonzoso”, escribió una usuaria. “Mi ex me cobró $2.99 por líquido lavaparabrisas porque mientras usaba mi auto se acabó y tuvo que comprar más”, dijo otra.

“Mi ex de 2 años me cobró por el aguacate que quería en el supermercado mientras estábamos comprando para la cena”, mencionó una tercera internauta.

¿Qué es un video viral?

Un video viral es una grabación que se vuelve popular luego de que varias personas la comparten a través de internet mediante redes sociales, servicios en línea o sitios web especializados como YouTube.

La razón por la que es compartido es porque causa furor e impacto en los espectadores que lo visualizan, motivándolos a que lo difundan entre todos sus conocidos, y estos a su vez con sus círculos cercanos y así sucesivamente hasta alcanzar millones de vistas.

Un video viral puede tener diversos tipos de contenido, que van desde lo humorístico hasta la tragedia, y aunque en algunos casos, podría llegar a herir susceptibilidades, este puede llegar a alcanzar gran cantidad de reproducciones en poco tiempo.